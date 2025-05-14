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世壯運推薦遊程被爆超貴 坑選手當「盼仔」？市府回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2025 雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局日前也邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲。圖／北市觀傳局提供
2025 雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局日前也邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲。圖／北市觀傳局提供

雙北世壯運即將登場，不過官網推薦的團體旅遊行程，遭發現竟與同一旅行社自售的三天兩夜行程幾乎相同，但價差卻貴近1萬元，議員林杏兒質疑旅行社根本是在當「盼仔」（台語，笨蛋）坑殺選手。觀傳局說，行程已停售，之所以費用不同，是因出團人數不同，團費才不同。

議員林杏兒發現，雙北世壯運即將登場，不過先前官網由觀傳局推薦的30條「得獎」團體旅遊路線行程，以「探索即將消失的秘境」阿朗壹古道三日遊為例，世壯運官網早鳥售價1萬9190元起，但該優惠去年底就已截止，現已恢復假日2萬4990元原價。林質疑，世壯運今年2月才截止報名，等同選手根本還沒報名比賽，就得先報名遊程，否則無早鳥優惠，質疑「這也算優惠價？」

另外，另議員更不可思議的是，進一步到主辦的旅行社詢價，林杏兒發現，在同一個旅行社的官網中，發現同樣也有「雙北世壯運得獎旅遊『探索即將消失的秘境』阿朗壹古道 三日遊」，旅行社販售的行程價格只要平日1萬2990元，假日1萬3990元，每團前10名報名還可以再減1000元，足足比世壯運官網的團費價格少一半。

林杏兒說，經過比對，2個行程除了世壯運團有包北高來回高鐵票，其他行程幾乎就是複製貼上，扣除高鐵票差價2980元，兩個團的差價高達8000元，請問這是在當「盼仔」坑殺世壯運選手嗎？難怪世壯運推薦的這個行程報名人數為零。質疑旅行社這樣的團費，是市府背書，價格竟有市府推薦還「翻倍」，不就是「就地漲價？打臉市府？」

北市觀傳局表示，世壯運團體遊程是2023年經公開徵選，選出30條團體遊程，去年1月上架世壯運官網供選手選擇，並為增加賽會報名誘因，配合賽會開始報名提供早鳥優惠價。至於旅行社自售行程與世壯運官網行程類似、但金額有差異情形，經查是旅行社2022年販售的行程，2023年經徵選成為世壯運官方遊程後就已停賣，費用不同主要是出團人數限制不同，團費才有所不同。觀傳局會全面檢視，避免類似狀況發生。

觀傳局表示，遊程報名成效主要視市場機制，除團體遊程外，賽會亦精選場館周邊景點推出32條自由行供選手旅行規畫參考。

北市消法官表示，就消保法規定業者要充分揭露相關資訊，且這些資訊要正確，至於價格是尊重觀傳局與廠商簽約的優惠價格，不管如何，旅行社都要跟參加者簽訂旅遊契約。

旅行社 行程 觀傳局

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