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新北高齡交通事故增 專家籲幫長者量視力

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨主持道安會報，要求強化道安宣導。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（中）昨主持道安會報，要求強化道安宣導。記者葉德正／攝影

新北市老年人口逾77萬人，預計今年進超高齡化社會。新北高齡交通死傷事故低於全國平均，但前年死亡94人、去年105人；受傷從7046人增至7791人，肇因以未依規定穿越道路、未注意車前情況占比最高。道安顧問建議宣導時納入老人視力檢查。

新北道安會報昨聚焦高齡道安議題，社會局提出製作社區化教材策略，針對危險路段發生過的事故製作教材，直接向鄰近社區長者宣導，更具臨場感、生活接近性，達到改變長者行為目的。

道安顧問程玉傑說，實際上路「知易行難」，如何透過案例讓目標對象了解事故發生原因與肇因，並實際改變，才能有效降低死傷數字。另一名道安顧問吳繼虹說，除了用路觀念，政府單位常忽略視力問題，建議宣導能提供簡易視力檢查。

社會局老人福利科股長吳佳明指出，為讓宣導內容產生共鳴，會根據道安大會事故分析的危險路段，與社區周邊路段比對，透過現場勘查、攝影記錄製成教材，再到鄰近里民活動、社區照顧據點與松年大學宣講，讓長者更有感。

吳佳明舉例，去年10月三重正義北路、信義西街口，發生自小客車與82歲行人擦撞的死亡事故，即製作教材宣導騎車經行人穿越道應禮讓行人，及行人行經路口應注意左右來車；去年9月五股成泰路曳引機與行人事故造成96歲長者死亡，宣導應依標誌標線穿越道路。宣導後，民眾道安知識正確率提升10至17％不等。

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