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北市擴大反針孔 納補習班、托嬰中心

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市頻傳偷拍事件，市府啟動相關修法，市政會議拍板通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」修正草案，將於5月底前發布實施。示意圖，非新聞當事人。本報系資料照
北市頻傳偷拍事件，市府啟動相關修法，市政會議拍板通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」修正草案，將於5月底前發布實施。示意圖，非新聞當事人。本報系資料照

北市頻傳偷拍事件，旅館、學校、派出所都有人受害。北市府去年啟動修法，擴大需執行反針孔偵測的公共場所。北市政會議昨拍板通過「北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」修正案，預計本月底前上路，因影響業者多，施行日起3個月為緩衝期。

不具名旅宿業者指出，各旅館都把旅客安全作為優先考量，統一法規可有依循，也可加強安全，但重點仍要確實做到。

「北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」2002年7月26日訂定發布，此次修正重點，將法規名稱刪除「暫行」；並擴大明定偵測執行的公共場所範圍，及採明確分列管理機關，落實針孔攝影機偵測執行及管理。

修法後公布應實施針孔攝影偵測執行的公共場所，包括教育局管轄的短期補習班、國小以上各級學校等9處公共場所；按摩場所、美容瘦身中心等6處歸屬衛生局；社會局負責托嬰中心等9處。

市府強調，公共場所業者應負責對該場所的廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室或其他類似設施，實施反針孔攝影偵測，並作成紀錄，執行頻率每月至少1次；必要時，管理機關得要求增加執行次數。

市府提醒，因受影響業者眾多，務必依法提早因應，落實相關偵測執行作業。管理機關若發現涉違反刑法第315-1條妨害秘密罪者，將報警移送法辦。

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