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新北汐止伯爵街14巷沉陷 土木技師提防災情擴大及搶修方案

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供

新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂，造成地基掏空，路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，會同新北市土木技師公會理事長丘達昌專家，以及市府工務局、汐止區公所等單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。

汐止伯爵街14巷12日清晨路面出現裂縫及下陷，警方封閉交通，市府工務局長馮兆麟前往勘查，研判是社區自來水加壓管線破裂，造成路面下陷65公分，所幸無人員傷亡，修復工期恐需約半年。

為防止塌陷狀況惡化，並降低山坡地不穩風險，土木技師公會建議以水泥砂漿或瀝青油脂填補現有裂縫，阻止雨水逕流滲入，並加強監測塌陷區域裂縫變化，作為山坡穩定性觀測依據，後續並會持續提供專業，協助市府修復，確保居民生命財產安全。

張錦豪轉述善後處理方案如下：

1.請廠商先行對路面裂縫以水泥漿填補並覆蓋帆布減少滲水降低二次災害風險。

2.顧及當地防汛及社區安全，本案後續將由水利局辦理「擋土設施修復」，評估先施作鋼軌樁臨時擋土，避免持續沉陷損及鄰房，後續挖除損壞駁坎及既有護岸原址重建扶臂式擋土牆，初估於5個月內完成。

3.為監測坡地或道路異常，保障社區居民安全，已在社區周遭安裝監測儀器。

張錦豪表示，他將密切監督市府後續處置進度，要求相關單位在梅雨與颱風季節前完成必要防災作業，避免災情擴大。土木技師公會與張錦豪也呼籲市民，若發現坡地或道路異常，應立即通報1999市民專線，以利早期處置，保障公共安全。

新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
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新北市汐止區伯爵街14巷疑自來水管破裂掏空地基，造成路面沉陷與龜裂。新北市議員張錦豪今天表示，相關單位會勘後，評估先打樁避免持續沉陷，後續再重建扶臂式擋土牆，化解危機。圖／張錦豪提供
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張錦豪

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