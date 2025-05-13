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北市爭取輝達在台投資設廠有作為？ 市府曝最新進度

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會今天財建部門質詢，資訊局長趙式隆（左）、財政局長胡曉嵐（中）、產發局長陳俊安（右）回應輝達來台投資設廠選址一事。記者林佳彣／攝影
北市議會今天財建部門質詢，資訊局長趙式隆（左）、財政局長胡曉嵐（中）、產發局長陳俊安（右）回應輝達來台投資設廠選址一事。記者林佳彣／攝影

輝達執行長黃仁勳近日將來台參加2025年台北國際電腦展，外傳將宣布輝達在台投資選址結果，新北市長侯友宜今再度力邀。國民黨北市議員徐弘庭則問北市作為，市府局處回應已有討論，全力爭取，據所知，輝達還沒最終定案。

徐弘庭今在議會財建部門質詢指出，市長蔣萬安過去裁示由時任副秘書長游適銘擔任專案PM，去跟輝達談判，徐不諱言商業跟商業間的談判，北市府也不方便講太多。新北經發局也向議會提及爭取輝達投資的相關作為，徐希望北市依新北模式，說明目前與輝達談論進度、市府所做努力，「新北都講了，台北有什麼不好講？」

資訊局長趙式隆表示，他在民間服務時，與輝達比較熟識，因此資訊局在該案角色是負責第一棒，包含最早輝達來或市府去討論相關議題，後續選址部分與資訊局業務相關性不高，因此交棒出去，後半段參與比較少。

產發局長陳俊安回應，府級之前是游適銘，後來由副秘書長余振華督導專案小組，定期內部意見溝通和交換。輝達確實有在北部幾個縣市提到要設營運總部的需求，也有向北市探詢3、4個潛在基地的可行性，產發局有提供相關說明，地點部份則留給輝達評估。

財政局長胡曉嵐表示，財政局是協力的角色，全力支持，配合府級和產發局全了爭取，包含用地取得，怎樣讓整件事情可更合乎相關法令規定、程序更快。至於提供多少版本給輝達，胡說，每一塊土地可提供民間使用的開發方式非常多元，財政局提供每個個案會各種可能方式，印象所及蠻多版本。

陳俊安說，大多數土地是市有房地產，一定會觸及設定地上權的方式，還有其他合作方案。不同土地有不同使用用途，包括設定地上權方式或其他方案，在合法情況下，如何促進民間招商，每次會議會與財政局討論，再提供輝達參考。 

他指出，北市在市長指示下，一定全力爭取輝達能夠在北市。就他所知，輝達內部還在評估程序，還沒最終定案。

徐弘庭最後提到，這麼重要產業如果能夠來台北，對台北還是會非常有意義，希望相關局處這段時間盡量補足資料、配合相關需求，期待北市可迎來產業巨獸，帶動發展。

地上權 徐弘庭

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