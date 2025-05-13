新北淡水學府路回堵問題 議員會勘盼另闢行穿路口

新北市淡水區，在學府路與中正東路口，每天車流量大，日前新北市議員蔡錦賢會同在地里長及新北市交通局來到現場會勘，要商討解決學府路往台北的車流，常常會因為右轉車輛等待行人穿越而造成後方要左轉車流回堵，加上學府路通行秒數不長，等到行人走完，也就要轉變成紅燈，因此學府里長也與市議員建議，行人可以往淡水方向另闢行人專用路口，避免回堵。

學府里長林文成表示，每次上班學府路進到中正東路，分成左轉往台北方向以及右轉往淡水方向，而大多車流都是左轉，但右轉少數車輛會因為路口有大量行人穿越，需等待較多時間，因而造成後方回堵，而遇上下雨天更加嚴重，曾經還塞了快要1公里長。而對此市議員蔡錦賢也建議在中正東路51巷口，開闢中央分隔島，打造行人專用的穿越路線，避開學府路。

新北市議員蔡錦賢表示，透過開闢中正東路51巷口的中央分隔島到對面的捷運淡水站來給行人專用，讓學府路右轉車輛可以提前右轉進中正東路，有兩車道的等待容車空間，再透過號誌前後路口同步的配套之下，將可大幅減少學府路回堵問題。但對此交通局仍以現行號誌調整為優先改善方式，但市議員也說，這樣無法解決根本問題，也希望能夠達成共識，才能夠真正解決學府路的塞車問題。