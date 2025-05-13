新北汐止伯爵街道路塌陷封閉 修復工程需半年

汐止區伯爵街14巷昨天發生道路塌陷情形，汐止區公所第一時間進行道路封閉，初步研判是底下自來水管破裂淘空地基，所以新北市政府今(13)日就邀請土木技師公會等相關單位人員現場會勘，討論復建工程，預計先改善道路龜裂及擋土牆，再重做道路，整體修復期程大概要半年的時間。

湖興里長郭書成說，昨天早上馬路有整個陷落的狀況，在里民通報後，包括市府、公所、警察消防都很快到場，並且進行道路封閉，今天再到現場會勘發現好像情況變嚴重，有往外翻一點，所以住戶們都很希望儘快修復，保障通行安全。

新北市議員張錦豪表示，伯爵街14巷通往八連路的路段淘空流失，據了解是因為底下加壓水管漏水後，導致道路下陷，今天來看道路傾斜度越來越危險，已經波及用路人安全，現場人車都禁止通行，造成不便也請民眾諒解，至於整體搶修復建工程要半年的時間，第一個動作已經在社區做監測點，觀察有沒有影響建築物，今天下午水利局會先請廠商做裂縫的修補，最重要是未來還是要把這一段道路重做，保障安全，也提醒用路人通行改道。

新北市議員白珮茹服務處主任陳志明指出，道路崩塌部分，昨天市府工務局長已經率領同仁現勘，並且做了相對的指示，今天土木技師公會理事長則是帶著團隊再次到現場做一些建議，下午水利局就會進場先就裂縫補強，至於工務局現場也裝監測儀器，持續觀測周邊建築物結構安全。

汐止區長林慶豐提到，昨天市府工務局、水利局就已經到現場會勘過，目前已經先針對伯爵街14巷進行圍阻，後續住戶用水部分，自來水提供一台水車提供住戶相關緊急用水的使用，後續也會協調做臨時性的水管，最後針對整體修復，水利局會針對裂縫做填補，讓災害不會持續擴大，擋土牆也會陸續施作，預計大概6個月的時間完成復建工程，