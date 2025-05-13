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新北瑞芳棒球場周邊夜晚昏暗 地方盼增照明設備
新北市瑞芳區柑坪里瑞芳棒球場一帶，夜間長期照明不足，影響居民晚間出入及活動安全。該地區為民眾夜間散步與休閒的重要場所，照明不足的問題引發關注。對此，市議員林裔綺服務處今（13）日邀集相關單位進行現地會勘，積極推動改善工程。
此次會勘由市議員林裔綺服務處邀集相關單位現場會勘，柑坪里里長許銘仁也親自到場反映民眾心聲，盼望能於棒球場周邊增設照明設施，確保夜間活動安全無虞。
柑坪里長許銘仁指出，瑞芳棒球場鄰近住宅區，為里民散步、運動與休閒的熱門地點，近年來居民屢次反映夜間光線不足，不僅影響生活品質，也可能帶來治安疑慮。
市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，將彙整此次會勘的意見，並轉交新北市相關單位研議改善方案，包括增設路燈、優化現有照明設施等，期望能在短期內落實執行，回應居民期待。
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