新北瑞芳棒球場周邊夜晚昏暗 地方盼增照明設備

農曆四月16是金包里媽祖的大日子，在這一天金包里慈護宮的二媽要回到祂的發跡地野柳海蝕洞作客，每年到了這一天就有大批的信眾跟著二媽一起行腳來回金山與野柳，今天天公作美，信徒更是一早就到金包里慈護宮報到，準備陪伴女神出發，不只有信眾，活動中的36執事還可以見到許多的外國面孔，報名體驗最台式的宗教文化。

2025-05-13 19:20