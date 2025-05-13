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新北金山金包里二媽回野柳作客 外國學生擔任36執事

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金包里慈護宮行腳儀式有外國學生參與體驗，感受台灣最溫暖守護的信仰力量。 圖／紅樹林有線電視提供
金包里慈護宮行腳儀式有外國學生參與體驗，感受台灣最溫暖守護的信仰力量。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆四月16是金包里媽祖的大日子，在這一天金包里慈護宮的二媽要回到祂的發跡地野柳海蝕洞作客，每年到了這一天就有大批的信眾跟著二媽一起行腳來回金山與野柳，今天天公作美，信徒更是一早就到金包里慈護宮報到，準備陪伴女神出發，不只有信眾，活動中的36執事還可以見到許多的外國面孔，報名體驗最台式的宗教文化。

民政局長林耀長表示，金包里媽祖庇佑北海岸已逾兩百年，見證地方人民的生活與信仰。感謝慈護宮持續傳承地方文化，也肯定這場結合遶境行腳、地方美食與國際參與的活動，不僅凝聚在地向心力，也展現台灣宗教文化的重要傳承精神，在此歡迎今天參與的信眾能走進金山，親身感受媽祖的慈悲與文化的深度。

金包里慈護宮董事長游忠義說，今年活動內容一樣豐富精彩，報名今天隨轎行腳者可獲得包含帆布背包、文創帽、POLO衫、點心券、餐券與祭典入園券的行腳裝備2.0，以及媽祖聖杯抽獎資格，讓信仰體驗與儀式感更加完整。

活動在金包里慈護宮董事長與民政局長林耀長及眾嘉賓一起焚香祈福後，大家於廟埕廣場點起了象徵起馬炮的彩炮，宣告行腳儀式正式開走，在神將拜廟後，金包里大媽與二媽也在眾人的護持下熱鬧起駕。而整場儀式最吸睛的，絕對是來自致理科大與元智科大的53位交換學生所擔任的36執事團。

金山區區長劉昌松說，今年活動現場特別邀請多位外籍友人穿戴今年專屬行腳裝備，實地體驗「36執事」傳統陣頭儀式，與本地信眾一同參與遶境巡禮，從實際行動中理解台灣宗教文化的內涵與民間信仰的魅力。

這些學生有來自德國、越南、泰國、印尼、日本與吉爾吉斯，他們報名擔任媽祖的36執事，換上了傳統的執事服飾跟著媽祖一起出發，體驗台灣最在地的宗教文化，感受台灣最溫暖守護的信仰力量。

媽祖 民間信仰 金山

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