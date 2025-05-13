快訊

立院三讀！棄保潛逃最重關3年 不法關說可關5年罰50萬

法庭上哽咽直呼「冤獄」…李文宗被押9個月 柯文哲盼他能交保回家

徐少東疑早就偷渡出境！檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

新北議員指客語認證獎勵誘因低 客家局承諾研議加碼

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員江怡臻。圖／新藍圖連線提供
新北市議員江怡臻。圖／新藍圖連線提供

新北市是全國第二多客家人口的縣市，市議員江怡臻今在議會質詢，客語認證獎勵是傳承客家語言及文化的重要政策，相較許多縣市直接提供獎勵金，新北卻只有抽獎，誘因不足。新北市客家局長劉冠吟承諾研議加強獎勵機制。

江怡臻指出，客家語言是傳承客家文化的重要關鍵，政策必須向下扎根，透過客語認證獎勵機制，可讓大人、小朋友更有動力熟悉客家語言，但相較其他縣市獎勵機制，桃園市通過高級認證有6000元、新竹縣5000元、台北市4000元，高雄、雲林依分級給予不同獎勵金，新北市則是採取通過認證可以參加抽獎的方式。

江怡臻表示，新北市有60幾萬名客家人口，高居全國第二，客家政策上應該給予更多誘因，在今年預算上多編列一點客語認證獎勵金，或是由未來財劃法新增預算來挹注，另因母語必須從小扎根，客家局也可研議針對小朋友提供獎勵政策，若通過客語認證，可免費提供動物園、兒童新樂園等門票，作為寓教於樂的獎勵機制。

劉冠吟坦言，因客家局預算有限，目前新北客語認證獎勵才會採取抽獎方式，確實相較其他縣市有點薄弱，會按照議員建議，在補助上給予研究，讓獎勵機制更強，以利推行客語政策。

江怡臻也提到，各局處有規畫許多遊程，包括觀旅局的微笑山線、文化局的文化漫遊等，建議客家局跨局處合作，將位於三峽的新北客家園區納入推廣活動中，結合鄰近甫落成的新北市立美術館，串連在地觀光資源。

客家人 客語

延伸閱讀

汛期將至 新北副市長劉和然視察土城區防汛整備

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

還假於民也唱衰？新藍圖連線：綠委、政院逢藍必反很可悲

新北班班喝鮮奶？市長侯友宜：財劃法下來後是重要選項

相關新聞

卓榮泰稱房價不會一夕降 她怒轟已3200夕：不是被笑死就是被氣死

針對房價議題，行政院長卓榮泰專訪時指出「誰都不可能讓房價一夕之間降下來」，並透露內政部近日將推動「婚育宅」概念，單身住青...

新北金山金包里二媽回野柳作客 外國學生擔任36執事

農曆四月16是金包里媽祖的大日子，在這一天金包里慈護宮的二媽要回到祂的發跡地野柳海蝕洞作客，每年到了這一天就有大批的信眾跟著二媽一起行腳來回金山與野柳，今天天公作美，信徒更是一早就到金包里慈護宮報到，準備陪伴女神出發，不只有信眾，活動中的36執事還可以見到許多的外國面孔，報名體驗最台式的宗教文化。

新北瑞芳棒球場周邊夜晚昏暗 地方盼增照明設備

新北市瑞芳區柑坪里瑞芳棒球場一帶，夜間長期照明不足，影響居民晚間出入及活動安全。該地區為民眾夜間散步與休閒的重要場所，照明不足的問題引發關注。對此，市議員林裔綺服務處今（13）日邀集相關單位進行現地會勘，積極推動改善工程。

新北汐止伯爵街道路塌陷封閉 修復工程需半年

汐止區伯爵街14巷昨天發生道路塌陷情形，汐止區公所第一時間進行道路封閉，初步研判是底下自來水管破裂淘空地基，所以新北市政府今(13)日就邀請土木技師公會等相關單位人員現場會勘，討論復建工程，預計先改善道路龜裂及擋土牆，再重做道路，整體修復期程大概要半年的時間。

新北淡水學府路回堵問題 議員會勘盼另闢行穿路口

新北市淡水區，在學府路與中正東路口，每天車流量大，日前新北市議員蔡錦賢會同在地里長及新北市交通局來到現場會勘，要商討解決學府路往台北的車流，常常會因為右轉車輛等待行人穿越而造成後方要左轉車流回堵，加上學府路通行秒數不長，等到行人走完，也就要轉變成紅燈，因此學府里長也與市議員建議，行人可以往淡水方向另闢行人專用路口，避免回堵。

北市爭取輝達在台投資設廠有作為？ 市府曝最新進度

輝達執行長黃仁勳近日將來台參加2025年台北國際電腦展，外傳將宣布輝達在台投資選址結果，新北市長侯友宜今再度力邀。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。