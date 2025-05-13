新北議員指客語認證獎勵誘因低 客家局承諾研議加碼

新北市是全國第二多客家人口的縣市，市議員江怡臻今在議會質詢，客語認證獎勵是傳承客家語言及文化的重要政策，相較許多縣市直接提供獎勵金，新北卻只有抽獎，誘因不足。新北市客家局長劉冠吟承諾研議加強獎勵機制。

江怡臻指出，客家語言是傳承客家文化的重要關鍵，政策必須向下扎根，透過客語認證獎勵機制，可讓大人、小朋友更有動力熟悉客家語言，但相較其他縣市獎勵機制，桃園市通過高級認證有6000元、新竹縣5000元、台北市4000元，高雄、雲林依分級給予不同獎勵金，新北市則是採取通過認證可以參加抽獎的方式。

江怡臻表示，新北市有60幾萬名客家人口，高居全國第二，客家政策上應該給予更多誘因，在今年預算上多編列一點客語認證獎勵金，或是由未來財劃法新增預算來挹注，另因母語必須從小扎根，客家局也可研議針對小朋友提供獎勵政策，若通過客語認證，可免費提供動物園、兒童新樂園等門票，作為寓教於樂的獎勵機制。

劉冠吟坦言，因客家局預算有限，目前新北客語認證獎勵才會採取抽獎方式，確實相較其他縣市有點薄弱，會按照議員建議，在補助上給予研究，讓獎勵機制更強，以利推行客語政策。

江怡臻也提到，各局處有規畫許多遊程，包括觀旅局的微笑山線、文化局的文化漫遊等，建議客家局跨局處合作，將位於三峽的新北客家園區納入推廣活動中，結合鄰近甫落成的新北市立美術館，串連在地觀光資源。