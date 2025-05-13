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新北汐止街道驚傳路面塌陷 工務局：初判因管線破裂

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市汐止區伯爵街14巷12日上午社區路面突然發生裂縫及塌陷，已經緊急封路。工務局長馮兆麟率領團隊趕至現場勘察，初判是社區內的加壓水管破裂致路面塌陷，當場指示養工處全力協助區公所及社區進行後續復建工程，並設置監測儀器密切觀察，確保居民安全。 馮兆麟局長表示，初判是該巷道下方的自來水加壓管線破裂造成坍陷，估計下陷約65公分，目前已暫時封閉，居民可改道康寧街進出通行，交通不受影響；社區現已將自來水管開關關閉，並無漏水情形；自來水供應約影響82戶，短期以自來水車支援社區用水。養工處將全力協助區公所辦理道路修復，水岸邊護岸修護則由水利局負責，整體修復作業預計約5至6個月。

水利局說明，其自來水用戶加壓受水設備屬社區內線私產，維護管理責任原即應由社區住戶自行負責，停水期間台灣自來水公司將依實際需求協助提供水車，保障住戶用水無虞。

工務局強調，養工處將與公所合作協助社區進行復建工程，評估重建方式，提供社區居民安全的道路通行。另工務局將協助社區在現場安裝監測儀器，觀察掌握建築物與邊坡滑動變化的情形，以維護公共安全。

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