高鐵台南站今助啟聰學子 實現「台北一日遊圓夢之旅」

高鐵台南站今天幫助台南大學附屬啟聰學校學子們實現「台北一日遊圓夢之旅」，50多人由站務員引導首次搭乘高鐵前往台北體驗貓空纜車、遠眺台北101，讓學生學習外地適應時，也能實踐課堂所學與品格教育。

校方表示，為了這趟高鐵旅程，老師們在行前特別設計交通安全、行前準備、公共場所禮儀等課程，強化學生們的生活自理與社會互動能力，希望讓他們能以輕鬆愉悅的心情，享受寓教於樂的旅程。

校方感謝高鐵公司為孩子們開啟更多元學習機會，透過實際參訪，讓這群原本生活在寂靜世界的孩子們，勇敢走出教室、開心探索世界，接觸不同生活文化，並且感受到社會的溫暖，豐富生活經驗。期盼社會大眾能繼續給予關愛扶持，讓身心障礙者能敞開心胸迎向人群。