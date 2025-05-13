高鐵台南站今助啟聰學子 實現「台北一日遊圓夢之旅」
高鐵台南站今天幫助台南大學附屬啟聰學校學子們實現「台北一日遊圓夢之旅」，50多人由站務員引導首次搭乘高鐵前往台北體驗貓空纜車、遠眺台北101，讓學生學習外地適應時，也能實踐課堂所學與品格教育。
校方表示，為了這趟高鐵旅程，老師們在行前特別設計交通安全、行前準備、公共場所禮儀等課程，強化學生們的生活自理與社會互動能力，希望讓他們能以輕鬆愉悅的心情，享受寓教於樂的旅程。
校方感謝高鐵公司為孩子們開啟更多元學習機會，透過實際參訪，讓這群原本生活在寂靜世界的孩子們，勇敢走出教室、開心探索世界，接觸不同生活文化，並且感受到社會的溫暖，豐富生活經驗。期盼社會大眾能繼續給予關愛扶持，讓身心障礙者能敞開心胸迎向人群。
高鐵台南站站長高誌隆表示，希望這趟能夠幫助學生們體驗台灣高鐵美好旅程，感受台灣多元豐富風景與文化，更希望拋磚引玉喚起社會各界更關懷啟聰學子的需求，幫助他們帶著正向的力量，迎接未來的挑戰。
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