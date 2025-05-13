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北市擬小規模試辦共享電輔自行車 最多投放千輛

中央社／ 台北13日電

為提高市區自行車使用便捷性，台北市政府交通局研擬今年底起試辦共享電動輔助自行車，由業者自行規劃停放區、收費方式，並以電子圍籬管控車輛，初步開放最多投放1000台。

台北目前開放3家共享小客車、3家共享機車營運，自行車則有YouBike提供服務，交通局考量共享自行車具建置快速、低成本與空間利用率高等優點，有助於提高市區自行車使用便捷性，徵求廠商試辦電子圍籬式共享電輔自行車。

交通局規劃試辦計畫開放最多2家業者參與，每家業者投放車輛數上限500台，營運區域由業者自行規劃，可用公有路邊停車場自行車停放區，也可徵得同意後使用私有土地，但不可占用YouBike停放及調度區。

台北曾開放無樁式共享單車oBike試營運，當時由於借還方便而衍生違規停車亂象，且業者停止營運後，投放約8000輛自行車遭四處棄置，北市府只好自行拖吊、報廢車輛。

交通局運輸管理科長朱宸佐表示，除為小規模試辦，還要求業者須透過平台限制使用者僅能在指定區域還車，並主動巡查、移置違停車輛，維持停車秩序，如果造成嚴重違停問題影響市容，將提前終止營運。

此外，業者責任還包含投保公共自行車第3人責任險及傷害險，並應負責車輛調度、維修保養及汰換，提供即時車輛資訊供交通局稽查。

交通局表示，徵求期限即日起到6月20日止，申請資料通過評選後，9月1日前須完成籌備，並繳交保證金新台幣30萬元、使用權利金1萬元才能開始試營運，期限最長到2026年8月31日止。

北市府 自行車 違停

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