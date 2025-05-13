新北大巨蛋座落何處 議員分析：這兩處最適合

新北大巨蛋獎落何處各界關注，目前新北市府已展開現地勘查。新北市議員廖宜琨今天在議會質詢，指出目前6處，樹林機五南側、板樹體育館與土城看守所都位於已開發區，蓋大巨蛋將面臨道路無法拓寬與拆遷問題，淡海新市鎮則過於偏遠，他認為面積廣闊的樹林大柑園、三峽麥仔園最適合，又以前者面積較大。

體育局長洪玉玲回應，目前已經展開現地勘查，目前完成淡海新市鎮部分，其他5處陸續安排中，預計8月左右會選出2處地點，年底定案。

廖宜琨指出，目前市府列出了板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園和淡海新市鎮6處地點，他詢問洪玉玲「妳喜歡哪一個？」；洪玉玲表示「各有優點」。

廖宜琨說，不能只看優點，市府規畫一定要把交通問題納入討論，他舉樹林機五所在的樹林中正路有辦法拖寬嗎？板樹體育館周邊有許多既有住宅，邀拆遷多少住戶？土城看守所周邊的金城路、明德路現有道路狀況也不容許，淡海二期則是比較偏遠。

廖宜琨說，經過評估，目前只剩樹林大柑園、三峽麥仔園，而前者土地比較廣，高達625公頃，符合市府對大巨蛋13公頃需求。

廖宜琨表示，各項重大建設不要等到周邊開始繁榮起來，才開始規畫，土地取得才是最關鍵的問題，透過大巨蛋帶動周邊發展不是更好嗎？如果大巨蛋在土城，幾十層樓蓋在住宅區旁，還可能會唱三天三夜，可以嗎？

交通局長鍾鳴時表示，選址都會把交通所有情況納入討論。

洪玉玲表示，目前有推動小組，會根據各種指標評估，年底前會確定選址。

廖宜琨也喊話，如果最後是樹林機五、板樹體育館或土城看守所，「我會帶頭去抗議」。