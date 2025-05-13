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汛期將至 新北副市長劉和然視察土城區防汛整備

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
土城永寧里周清芳里長分享大安圳水門分流效果。圖／土城區公所提供
土城永寧里周清芳里長分享大安圳水門分流效果。圖／土城區公所提供

汛期將至，新北市副市長劉和然今率領消防、農業、水利、民政、社會局等市府團隊，前往土城區視察大安圳成功水門，瞭解地方防汛整備作業情形與觀摩複合型防災演練。劉和然表示現今災害態樣多元、複合型災害頻繁，落實災前預防準備工作尤為重要，市府團隊將全力以赴，守護市民安全。

劉和然表示防災優於救災，指示各單位從日常排水設施巡查、溝渠清疏到防汛砂包整備，皆須確實到位。他也勉勵市府團隊持續從實務經驗中學習、精進，以保障市民生命財產為第一優先原則，讓市民安心生活，落實安居樂業，共創美好家園。

新北市議員江怡臻表示，災害不會不來，只要做好萬全準備， 就能儘量降低傷害，土城去年經歷多次颱風、地震，在一次次搶災經驗裡，逐漸完善救災經驗，例如以防水閘板加沙包，堵水效果比單用更好。謝謝每一次在市民躲災時，仍出門守護新北的人。今天防汛整備，是非常好的準備，但仍希望今年無災無難，一切平安。

劉和然實地走訪土城區重要的水利設施大安圳、瞭解成功水門分流情形，接著觀摩區公所複合型防災演練。土城區長周晉平表示，轄內有4條土石流潛勢溪流，本次演練模擬颱風來襲前，預防性疏散土石流警戒區居民，並結合永寧里防災社區進行保全戶疏散勸告撤離、收容與安置等措施。

此外，演練也模擬颱風造成轄區積淹水、路樹傾倒壓毀車輛等災情，公所與警消單位通力搶救人命、避免災損擴大。當複合式災情相繼發生，將造成公部門的人力調度挑戰，本次演練也納入防災協作中心支援相關救災工作，結合民力資源，展現公私協力共同防災的應變能力。

土城公所、土城分局偕同永寧里周清芳里長疏散土石流保全戶。圖／土城區公所提供
土城公所、土城分局偕同永寧里周清芳里長疏散土石流保全戶。圖／土城區公所提供

劉和然 土城

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