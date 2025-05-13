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北市松信社宅上梁 提供90戶入住估2027年底完工

中央社／ 台北13日電

台北市都發局指出，位於信義區松信路附近的松信社會住宅今天上午舉行上梁典禮，將興建地下3層、地上11層1棟建物，提供90戶社宅，預定2027年11月完工、隔年入住。

台北市都市發展局表示，位於松信路、虎林街120巷附近的松信社會住宅，市府於2023年開工，此基地面積2281平方公尺，規劃興建1棟地下3層、地上11層建物，提供90戶的社宅，房型有1房型56戶、2房型26戶、3房型8戶，低樓層設置區民活動中心、里辦公處。

都發局新聞資料指出，今天上午舉行松信社會住宅的上梁典禮，社宅工程總經費新台幣8.15億元，預計2027年11月完工、隔年入住。社宅規劃綠蔭廣場及帶狀開放空間，提升社區住戶交流及休憩。

此外，松信社會住宅將會取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙等標章認證，並結合公共服務空間，設置區民活動中心與里辦公處空間，並規劃67席汽車停車位、82席機車停車位，開放社宅住戶與市民抽籤租用。

都發局表示，松信社會住宅竣工後，住戶除享有快速維修服務外，市府在入住前也會由第三方驗屋，並提供入住後1個月的鑑賞期。

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