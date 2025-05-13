音圖建築師出自同一手 議員考察新北美籲北美館2.0串接周邊

台北市議會教育委員會今天赴新北美術館、鶯歌陶瓷博物館考察。台北市文化局長蔡詩萍分享，新北美的建築師與台北音樂廳與圖書總館同為姚仁喜所打造，可以期待未來的建築亮點。不過，議員建議，正在施工中的北美館2.0，能夠借鏡新北美、陶博的空間串連規畫。

新北美術館長賴香伶及導覽人員介紹，導覽人員介紹，新北美外觀利用3166根鋁管所模擬出蘆葦樣貌，由於鋁管通透性，只要風聲都有發出聲響，是一座會呼吸的美術館。

館內由台北縣文化中心移交526件作品列為典藏，這次檔期為攝影師張照堂為大宗，拍攝下台北縣時期礦工、江子翠等人文、自然風景面貌。

新北市文化局副局長于玟說，目前相關展覽檔期排到3年，現在新北美仍是免費餐館，不過從7月1日開始對外收費，每人100元，新北市民平日免費、假日50元。

台北市議會教育委員會第一召集人秦慧珠表示，北美館2.0正在如火如荼興建，雖然腹地比新北美更大，但是仍有許多能夠借鏡，尤其北美館成立40多年，現在各縣市又競相興設新的美術館，彼此間可以有良性競爭。

台北市觀傳局長余祥、文化局長蔡詩萍也陪同考察。蔡詩萍說，台北音樂廳與圖書總館的建築師正是新北美術館的姚仁喜，從新北美的建築便能看出其創意，未來不管是北美館或是音圖也會作為參照。

隨後，一行人也到鄰近的陶瓷博物館考察。陶博館長張啟文介紹，建築清水模的設計風格，以及館內3700多件的典藏。她也分享，場場秒殺的醃脆梅活動，其實是首任館長、現任民進黨立委吳沛憶的爸爸吳進風所發想，起初是為了替921重災的南投梅農促銷，如今成了陶博館每年重要的大事。

同行的北市議員簡舒培說，從新北美建築周遭去串接周遭空間，包含鶯歌火車站通橋、老街的串連，北美館2.0都能夠參照去思考如何連接花博園區及圓山捷運站，避免空間破碎，日後得花更多力氣去規畫。

北市議員黃瀞瑩也說，北美館的館藏不在話下，但是歷史悠久，除了2.0的園區整體規畫之外，舊有場館也需要軟硬體的更新，同樣藉由這次考察新北美的經驗互相學習。