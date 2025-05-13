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淡水學校代管球場收費比天母球場高 教育局：研議調降

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩質詢，淡水地區唯一的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」收費竟比職棒球場還貴。圖／摘自新北市議會
新北市議員鄭宇恩質詢，淡水地區唯一的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」收費竟比職棒球場還貴。圖／摘自新北市議會

全民瘋棒球，不過新北市議員鄭宇恩在議會質詢指出，淡水地區唯一的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」自整修後改為依規定收費，8小時收費高達1萬3千元，比職棒場地天母棒球場8小時8千元還貴，要求檢討收費標準，呼籲市府勿扼殺北海岸的棒球發展。

新北市教育局表示，文中四棒球場長期由教育局委由淡水國中代管，屬校園場地，場地目前收費標準依規定場地使用費每場次4小時、收費4000元，清潔管理費每場次2500元，總計每場次收費6500元整；其中依規定清潔管理費有每4小時4000元上限，實際收費低於規定。

教育局表示，教育局重視在地運動發展與社區參與，將廣納各界建議，已安排近期與代管學校共同研議調降場地租用標準，兼顧場地維護與使用公平性，務實回應在地需求，持續支持運動發展。

鄭宇恩指出，因為淡水沒有灘地棒壘球場，淡水社區棒球發展仰賴淡水國中代管的沙崙文中四棒球場，過往都會有社區民眾在球場裡練習傳接球，人數足夠也會組隊模擬比賽，更有小朋友受到啟發就加入學校內的校隊，甚至發展成群組，朝組成棒球隊發展。

鄭宇恩說，去年整修完畢後收費金額另讓人望之卻步，8小時收費高達1萬3000元，其中收的清潔費與「新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準」不同，比較台北市高級中等以下學校校園開放使用收費8小時4千400百元、林口區公所社區棒球場8小時7500元收費都還要高。

鄭宇恩說，收費甚至比職棒場地天母棒球場收費白天8小時8000元還來的更貴，根本沒有社區球隊有能力負擔，正因為淡水只有這個社區棒壘球場，等同於市府扼殺了淡水社區棒球的發展，要求市府檢討收費標準。

鄭宇恩指出，過往北海岸棒球是蓬勃發展，過去就有職棒隊誠泰Cobras隊承租三芝區永恆再益紀念棒球場成為訓練場地，也資助三芝國小棒球隊。而過去職棒圈中有還有淡水人，同在淡水國小少棒隊。過往有社區棒球隊培養小朋友對棒球興趣，提升小朋友有意願加入校隊棒球社，市府應檢討收費表準地方民眾可及性，才能留住在地棒球人才。

棒球場 淡水

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