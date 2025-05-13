高齡交通死傷年增 新北推社區化課程 專家籲：知易行難

新北市高齡者交通死傷事故有增加趨勢，又以未依規定穿越道路、未注意車前情況占比最高。新北市社會局今天在道安會報提出製作社區化教材策略，針對危險路段發生過的事故製作教材，直接向鄰近社區長者宣導，更具臨場感、生活接近性，達到改變長者行為目的。

道安顧問程玉傑指出，社會局指長者在聽講這類教材後，前後測道安觀念正確率有明顯改善，但實際上路「知易行難」，怎麼透過案例讓目標對象了解事故發生原因與肇因，並實際改變，才能有效降低死傷數字。

新北市老年人口截至目前已達77萬餘人，占比已達19.31％，預計今年就會超過20％，進入超高齡化社會。根據交通部資料，雖新北高齡交通死亡與受傷事故低於全國平均，但前年死亡94人，去年增加到105人；受傷人數前年7046人，去年則增加至7791人，有成長趨勢。

其中新北高齡者交通事故死亡主要肇因，依序是未依規定穿越道路、未注意車前狀況、未保持行車安全間隔距離、未依規定讓車、左轉未依規定，絕大多數都與用路人道路觀念有關，如何精準宣導，成為關鍵。

社會局老人福利科股長吳佳明在今天專案報告指出，目前既有宣導通路觸及對象有限，宣導內容無法產生共鳴，社會局已運用相關統計資料精準宣導，開發多元宣導場域，並運用體驗學習與製作社區化教材策進。

吳佳明說，他們根據道安大會事故分析的危險路段，與社區周邊路段比對，透過路老師到現場勘查、攝影記錄製作成教材，再到鄰近里民活動、社區照顧據點與松年大學宣講，讓長者更有感。

吳佳明舉例，去年10月三重正義北路、信義西街口，發生自小客車與82歲行人擦撞的死亡事故，即製作教材宣導騎車經行人穿越道應禮讓行人先行，及行人行經路口應注意左右來車觀念；去年9月五股成泰路曳引機與行人事故造成96歲長者死亡，則宣導應該依標誌標線穿越道路。

社會局說，目前宣導後，民眾前後測正確率都有提升10-17％不等，將持續擴大辦理更多在地化教學內容。

新北市長侯友宜說，長者多使用機車與步行，發生交通事故死亡原因，以沒有按照規定穿越道路最多，做了這麼多宣導，就是要提醒他們注意交通安全，如何建立正確觀念，相關單位要持續努力。

道安顧問吳繼虹則認為，社區化教材與體驗式教材確實有幫助，不過她認為，進入超高齡社會，除了用路觀念，政府單位很常忽略視力問題，如果相關宣導能夠提供簡易視力檢查，效果也許可以加倍。