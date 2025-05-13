快訊

三星Galaxy S25 Edge定價3萬7900元起！今起限量預購送容量升級、好禮一次看

高雄街頭現「150公分」鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

新北環快下平面道路15日起分段封閉 夜間施工改道通行

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
辦理新北環快高架橋油漆工程，新北市養工處自5月15日起至7月28日止，夜間分階段封閉三重區環河南路、橋下單向平面道路。圖／新北市工務局提供
辦理新北環快高架橋油漆工程，新北市養工處自5月15日起至7月28日止，夜間分階段封閉三重區環河南路、橋下單向平面道路。圖／新北市工務局提供

新北市三重區環河南路將於本月15日起啟動高架橋防蝕塗裝工程，施工期間每日深夜封閉橋下平面車道。新北市養工處表示，整體工程預計至7月28日完工，提醒用路人配合夜間交通管制，依指示改道行駛。

新北環快銜接台64線快速道路，是往返中和、永和、新店、板橋與三重的重要聯絡通道。養工處指出，近期檢視橋體發現鋼構表面塗層已有鏽蝕老化情形，為確保橋梁結構安全並延長使用年限，將進行全面性防蝕油漆施工。

考量油漆施作恐影響行車安全，施工將分兩階段封閉橋下平面道路，施工時段均為每日晚間11時30分至翌日清晨5時30分，並設有義交人員指揮交通。

第一階段為5月15日至6月20日，封閉環河南路往新莊方向兩車道，汽機車改道行駛福德南路。第二階段為6月21日至7月28日，封閉往三重方向兩車道，汽機車請改由正義南路銜接重新路二段通行。

養工處強調，施工期間將維持公車與客運正常通行，並於各路口設置標誌與指示牌引導改道，請駕駛人留意交通資訊，提前規畫行車動線，並遵從現場交通指揮人員導引，以維護通行安全與施工順利。

養工處也呼籲，施工期間若造成通行不便，敬請市民體諒與配合，共同維護橋梁結構安全與行車品質。

新北市養工處辦理三重區新北環快高架橋油漆工程，5月15日起至7月28日止分階段封閉，請用路人配合改道通行。圖／新北市工務局提供
新北市養工處辦理三重區新北環快高架橋油漆工程，5月15日起至7月28日止分階段封閉，請用路人配合改道通行。圖／新北市工務局提供

三重 車道

延伸閱讀

汐止伯爵街路面塌陷 疑社區加壓水管破裂

公車停靠區驚見坑洞！養工處搶修永和地面塌陷處 拚明晨前修復完畢

永和公車停靠區塌陷 疑豪雨導致路基掏空…警方、養工處已到場

三峽北111線道路土石崩落 工務局：已恢復通車

相關新聞

我選手我驕傲！世壯運倒數蔣萬安秀選手證 網敲碗拿雙金

雙北世壯運周六登場，台北市長蔣萬安這次也將以選手身分比賽壁球及慢壘項目，蔣萬安完成世壯運選手報到，在臉書秀出自己的選手證...

巷子紅線臨停30秒開罰 新北5執法點科技執法惹怨

新北有5處違規臨停科技執法點，紅線臨停僅限30秒，光上下車就可能被系統舉發，民眾批「這不是執法，是搶錢」，要求改善。新北...

淡水學校代管球場收費比天母球場高 教育局：研議調降

全民瘋棒球，不過新北市議員鄭宇恩在議會質詢指出，淡水地區唯一的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」自整修後改為依規定收費，8...

高齡交通死傷年增 新北推社區化課程 專家籲：知易行難

新北市高齡者交通死傷事故有增加趨勢，又以未依規定穿越道路、未注意車前情況占比最高。新北市社會局今天在道安會報提出製作社區...

開明工商轉型社區日照中心 2028年設住宿長照共收136人

位於新店的開明高職2022年退場，今年2月完成轉型成社區型日照中心，正式更名為「開明長照財團法人」，預計2028年在原校...

金山慈護宮二媽回娘家 國內外信眾遶境朝聖

「2025北海岸傳奇媽祖文化祭–金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」今在金山隆重登場，適逢金包里慈護宮建廟216周年，逾千名國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。