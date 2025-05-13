新北環快下平面道路15日起分段封閉 夜間施工改道通行

新北市三重區環河南路將於本月15日起啟動高架橋防蝕塗裝工程，施工期間每日深夜封閉橋下平面車道。新北市養工處表示，整體工程預計至7月28日完工，提醒用路人配合夜間交通管制，依指示改道行駛。

新北環快銜接台64線快速道路，是往返中和、永和、新店、板橋與三重的重要聯絡通道。養工處指出，近期檢視橋體發現鋼構表面塗層已有鏽蝕老化情形，為確保橋梁結構安全並延長使用年限，將進行全面性防蝕油漆施工。

考量油漆施作恐影響行車安全，施工將分兩階段封閉橋下平面道路，施工時段均為每日晚間11時30分至翌日清晨5時30分，並設有義交人員指揮交通。

第一階段為5月15日至6月20日，封閉環河南路往新莊方向兩車道，汽機車改道行駛福德南路。第二階段為6月21日至7月28日，封閉往三重方向兩車道，汽機車請改由正義南路銜接重新路二段通行。

養工處強調，施工期間將維持公車與客運正常通行，並於各路口設置標誌與指示牌引導改道，請駕駛人留意交通資訊，提前規畫行車動線，並遵從現場交通指揮人員導引，以維護通行安全與施工順利。

養工處也呼籲，施工期間若造成通行不便，敬請市民體諒與配合，共同維護橋梁結構安全與行車品質。