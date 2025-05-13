開明工商轉型社區日照中心 2028年設住宿長照共收136人

位於新店的開明高職2022年退場，今年2月完成轉型成社區型日照中心，正式更名為「開明長照財團法人」，預計2028年在原校址設立住宿式長照機構，並整合日間照顧、團體家屋等多元型態照顧服務，預計每日可服務36位失智長者與100位一般長照使用者，是全國高中職學校法人轉型為長期照顧機構法人的首例。

新北市65歲以上人口已突破66萬，佔總人口逾15%，市府已設置108處、2026年目標達130處，並推動「社區即機構」理念，整合居家照顧、交通接送、輔具改善等服務，讓長者得以在地老化。

開明長照財團法人據私立學校法第71條及長期照顧服務機構法人條例辦理轉型，經教育局與社會局聯合審查通過，預計每日可服務36位失智長者與100位一般長照使用者，照顧輕度至中重度失能與失智長者，具彈性擴充空間，也將新增52個長照相關職缺。

社會局表示，開明工商改辦為長照法人是活化教育資產、因應城市照護需求的具體典範，為全市高齡照護網絡注入新動能。

教育局表示，新北市自2023年發布全國首部「私立高級中等學校永續發展指引」，提供私立學校從學校科別轉型、設立產學專班、改名、改制、合併、改辦等共13項指引，引領私校朝向多元永續經營發展。開明工商轉型為長照財團法人，教育空間的價值也不再僅限於教學功能。