金山慈護宮二媽回娘家 國內外信眾遶境朝聖

「2025北海岸傳奇媽祖文化祭–金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」今在金山隆重登場，適逢金包里慈護宮建廟216周年，逾千名國內外信眾隨駕徒步遶境。信眾沿途享用在地美食、參與傳統儀式，也有外籍友人加入行列，文化與信仰交織成動人的節慶畫面。

上午遶境起駕儀式由新北市民政局長林耀長與慈護宮董事長游忠義共同主持，轉動彩花桶、扶轎起駕，恭送媽祖回鑾野柳媽祖洞。林耀長表示，金包里媽祖庇佑北海岸逾200年，是地方信仰的重要依歸。他感謝慈護宮持續推動文化傳承，並肯定活動結合行腳遶境、美食體驗與國際參與，不僅凝聚社區向心力，也深化宗教文化的社會意義。

慈護宮董事長游忠義指出，今年報名參與者可獲得升級版「行腳裝備2.0」，包含帆布背包、文創帽、POLO衫、餐券與入園券等，並可參與媽祖聖杯抽獎。另設有集章換壓轎金活動，信眾只要完成四間友宮集章，即可兌換經媽祖加持的壓轎金，象徵平安吉祥。

為照顧遶境信眾，主辦單位沿途設置補給站，以「媽祖嚴選北海岸在地美食」為主題，提供蔡豐吉小籠包、文哥甜不辣、林家油蔥粿、冰芝林綿綿冰等七大人氣餐點，另有三台胖卡餐車供應輕食點心，讓信眾行走間補充體力、增添儀式感。

今年也邀請外籍友人參與，穿上遶境專屬裝備，體驗傳統「三十六執事」陣頭文化，與本地信眾一同遶境，實地感受台灣民間信仰的精神與魅力。金山區長劉昌松指出，考量行動不便者，活動今年持續動用「金包里號」行動專車全程支援，盼所有信眾在媽祖庇佑下，共走一段平安、感動的文化旅程。