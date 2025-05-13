新北迎世壯運 觀旅局推4大景點優惠體驗

2025世界壯年運動會將於本月展開，新北市觀旅局推出四大亮點活動與限量優惠，邀請來自世界各地的選手在比賽之餘，深度探索新北的自然與文化魅力。

觀旅局指出，此次優惠活動包括三貂嶺隧道免費參觀、深澳鐵道自行車體驗折扣與限額免費騎乘，以及限量發放的鶯歌陶瓷咖啡體驗套票與平溪天燈祈福套票，融合自然生態、鐵道文化與手作體驗，展現新北山海交織的人文風景。

位於瑞芳的三貂嶺生態友善隧道結合歷史鐵道與自然景觀，將於5月19日及26日兩日限定開放，世壯運認證卡持有者可免費入場，觀賞鐘乳石、蝙蝠棲地等自然生態，享受靜謐山林氛圍。

第二站深澳鐵道自行車則於5月10日至6月10日推出8折優惠，只要加入其LINE官方帳號並上傳世壯運認證卡即可享有。另於5月21日與28日下午2點，各開放50個名額，提供免費騎乘體驗，採線上報名，額滿為止。

此外，新北觀旅局加碼提供100組鶯歌與平溪文化體驗免費套票。鶯歌行程包含陶瓷杯彩繪及手沖咖啡品味，感受台灣工藝職人精神；平溪行程則以天燈祈福為主題，親手抄紙書寫祝福，並施放天燈傳遞心願。兩項活動即日起開放索取，限額發完為止。