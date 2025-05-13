14周年限定！新北美術館化身藝術餐桌

為慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市政府新聞局策劃了一場獨具創意的「藝術餐會」。活動將於今年6月3日（五）在新北市美術館舉行，集結在地鶯歌陶瓷工藝、新美館特色元素與主廚團隊巧思，打造這場獨一無二、五感沉浸的藝術饗宴。

「我的新北市」14周年活動以「食在新北，藝饗未來」為主題，規劃將新北市美術館化身為藝術餐桌，透過在地食材、創意料理與美學食器，打造一場充滿地方風味與藝術氣息的小型餐會，透過食物、瓷器及擺盤，呈現出藝術的日常化，邀賓客品味「生活即藝術、藝術即生活」交織的美好片刻。

本次餐會菜單由知名料理創作團隊THE STUDIO精心設計，靈感源自新北市美術館的地理與藝術特色，嚴選新北當令食材，並精心挑選鶯歌在地打造的專屬瓷器盛裝，讓藝術走出展廳，走進每一口細細品味的生活裡，讓每道料理，都是一件可食的藝術品。活動場地選在新北市美術館戶外空間「新美聚場」，現代建築與自然景觀相互交織，營造出開放又富有美感的氛圍，當天也將特別邀請爵士樂團現場演出，增添優雅韻律；並於午宴後安排專人進行美術館導覽，讓粉絲朋友可以更進一步瞭解這座新北市的文化新地標。現場粉絲朋友將在悠揚樂聲中，一邊品嚐美食、一邊感受藝術的魅力，展開一場視覺、味覺與聽覺的全方位體驗。

新聞局長李利貞表示，此次藝術餐會結合藝術、美食與音樂，以創新形式帶領民眾感受新北的文化底蘊與生活美學。隨著新北市美術館的啟用，我們期望讓藝術不再遙不可及，而是成為日常生活的一部分。「這不只是一場餐會，更是為新北量身打造的城市文化饗宴。」新聞局誠摯邀請市民朋友，用味蕾與心靈，一同體驗新北的創意與溫度。

新北市政府臉書粉絲專頁「我的新北市」為全國最資深、粉絲數最多的地方政府官方粉專，粉絲數突破百萬，貼文發布主題廣泛，包含重要政策資訊、觀光景點介紹、市府重要大型活動、運動賽事及生活資訊等，讓民眾更認識新北這座大城市。今年的14周年活動特別選在甫於4月25日開幕的「新北市美術館」舉辦，希望能引領更多民眾走進這個城市文化新地標，實現新美館致力打造之「全民的美術館」