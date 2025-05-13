「我的新北市」衝愛粉絲14周年限定 新北美術館化身藝術餐桌

慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市新聞局策畫獨具創意的藝術餐會，6月3日將在新北市美術館舉行，集結在地鶯歌陶瓷工藝、新美館特色元素與主廚團隊巧思，打造這場獨一無二、五感沉浸的藝術饗宴。

「我的新北市」14周年活動以「食在新北，藝饗未來」為主題，新北市美術館化身為藝術餐桌，透過在地食材、創意料理與美學食器，打造一場充滿地方風味與藝術氣息的小型餐會，透過食物、瓷器及擺盤，呈現出藝術的日常化，邀賓客品味「生活即藝術、藝術即生活」交織的美好片刻。

此次餐會菜單由知名料理創作團隊THE STUDIO精心設計，靈感源自新北市美術館的地理與藝術特色，嚴選新北當令食材，並精心挑選鶯歌在地打造的專屬瓷器盛裝，讓藝術走出展廳，走進每一口細細品味的生活裡，讓每道料理，都是一件可食的藝術品。活動場地選在新北市美術館戶外空間「新美聚場」，現代建築與自然景觀相互交織，營造出開放又富有美感的氛圍，當天也邀請爵士樂團現場演出，增添優雅韻律；午宴後安排專人進行美術館導覽，讓粉絲朋友可以更進一步瞭解這座新北市的文化新地標。現場粉絲朋友將在悠揚樂聲中，一邊品嘗美食、一邊感受藝術的魅力，兼具視覺、味覺與聽覺全方位體驗。

新聞局長李利貞說，此次藝術餐會結合藝術、美食與音樂，以創新形式帶領民眾感受新北的文化底蘊與生活美學。隨著新北市美術館的啟用，讓藝術不再遙不可及，成為日常生活的一部分，「這不只是一場餐會，更是為新北量身打造的城市文化饗宴。」

新北市政府臉書粉絲專頁「我的新北市」為全國最資深、粉絲數最多的地方政府官方粉專，粉絲數突破百萬，貼文發布主題廣泛，包含重要政策資訊、觀光景點介紹、市府重要大型活動、運動賽事及生活資訊等，讓民眾更認識新北這座大城市。今年14周年活動選在4月25日剛開幕的新北市美術館，引領更多民眾走進這個城市文化新地標，實現新美館致力打造的「全民的美術館」目標。

即日起至5月22日止，需完成指定條件就有機會獲得14周年活動「食在新北，藝饗未來」限量入場資格，成為幸運賓客之一，欲知詳細活動辦法，可鎖定「我的新北市」臉書粉絲專頁。