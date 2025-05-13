輝達有望落腳新北林口？ 侯友宜3月曾和輝達高層碰面

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日為參加台北國際電腦展來台，輝達在台投資設廠將獎落哪個縣市再度引起討論。近日網路及新北議會質詢都點出新北林口呼聲高。

新北市府經發局長盛筱蓉透露，市長侯友宜去年9月透過線上、今年3月面對面接見輝達的專案高層，對方確實對新北滿有興趣，彼此有不錯默契。

侯友宜今年1月受訪曾談到，整個AI（人工智慧）產業鏈，大概有280餘家公司在新北市落腳，也可看到幾家知名的科技大廠商，包括艾司摩爾（ASML）、Google、特斯拉，三井、立象科技都在新北落腳。新北市歡迎任何國際投資都能來，以雙手歡迎參與國際化的AI供應鏈及各項科技產業。

至於選址，新北市經發局說，除提供新店、林口、淡水區等合適的土地標的外，據悉包含板橋、土城、中和等也有私人提供土地供輝達參考。

經發局說，為爭取輝達投資，去年便與輝達總公司接洽，透過跨局處「招商一條龍」服務，評估輝達使用土地使用的各項可行性，及區位及產業優勢及，完整提供給輝達盼望能落腳新北。為爭取輝達進駐新北，侯市長去年9月時，以視訊方式向輝達美國總公司說明新北「安商永續」投資環境，今年3月在市府，侯市長與輝達公司要角碰面討論，彼此有不錯互信及默契。

輝達提出土地必須要3公頃以上，盛筱蓉說，若是鎖定林口那塊土地，必須仰賴中央、地方一起合作，當地國有地占2.7公頃、市有地約1.6公頃，中央、地方必須攜手才能促成輝達落腳。