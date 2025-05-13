快訊

王文洋被爆包養小50歲「學生妹」、藏私生子 拒驗DNA遭討10億

離奇車禍？中國附醫地下室爆死亡車禍 清潔婦遭撞死

賴執政周年／若在野定轟郭智輝下台 用人唯親黨內搖頭

輝達有望落腳新北林口？ 侯友宜3月曾和輝達高層碰面

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
為爭取輝達到新北投資設廠，市長侯友宜（右）去年透過線上、今年3月面對面接見輝達的專案高層，對方確實對新北滿有興趣，彼此有不錯默契。本報資料照片
為爭取輝達到新北投資設廠，市長侯友宜（右）去年透過線上、今年3月面對面接見輝達的專案高層，對方確實對新北滿有興趣，彼此有不錯默契。本報資料照片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日為參加台北國際電腦展來台，輝達在台投資設廠將獎落哪個縣市再度引起討論。近日網路及新北議會質詢都點出新北林口呼聲高。

新北市府經發局長盛筱蓉透露，市長侯友宜去年9月透過線上、今年3月面對面接見輝達的專案高層，對方確實對新北滿有興趣，彼此有不錯默契。

侯友宜今年1月受訪曾談到，整個AI（人工智慧）產業鏈，大概有280餘家公司在新北市落腳，也可看到幾家知名的科技大廠商，包括艾司摩爾（ASML）、Google、特斯拉，三井、立象科技都在新北落腳。新北市歡迎任何國際投資都能來，以雙手歡迎參與國際化的AI供應鏈及各項科技產業。

至於選址，新北市經發局說，除提供新店、林口、淡水區等合適的土地標的外，據悉包含板橋、土城、中和等也有私人提供土地供輝達參考。

經發局說，為爭取輝達投資，去年便與輝達總公司接洽，透過跨局處「招商一條龍」服務，評估輝達使用土地使用的各項可行性，及區位及產業優勢及，完整提供給輝達盼望能落腳新北。為爭取輝達進駐新北，侯市長去年9月時，以視訊方式向輝達美國總公司說明新北「安商永續」投資環境，今年3月在市府，侯市長與輝達公司要角碰面討論，彼此有不錯互信及默契。

輝達提出土地必須要3公頃以上，盛筱蓉說，若是鎖定林口那塊土地，必須仰賴中央、地方一起合作，當地國有地占2.7公頃、市有地約1.6公頃，中央、地方必須攜手才能促成輝達落腳。

包含高雄、新北、台北等地都很積極向輝達招手，盛筱蓉說，每個縣市都想爭取指標性大廠來投資，林口的交通條件、生活機能、產業鏈優勢等，都展現絕佳競爭力，對迎接輝達來新北有信心，也會持續努力爭取。

有房產Youtuber點出輝達落腳林口機會高，新北市經發局說，今年3月侯市長曾和輝達高層碰面討論，彼此有不錯默契。圖／翻攝自網路
有房產Youtuber點出輝達落腳林口機會高，新北市經發局說，今年3月侯市長曾和輝達高層碰面討論，彼此有不錯默契。圖／翻攝自網路
為爭取輝達到新北投資設廠，市長侯友宜去年透過線上、今年3月面對面接見輝達的專案高層，對方確實對新北滿有興趣，彼此有不錯默契。本報資料照片
為爭取輝達到新北投資設廠，市長侯友宜去年透過線上、今年3月面對面接見輝達的專案高層，對方確實對新北滿有興趣，彼此有不錯默契。本報資料照片

侯友宜 林口

延伸閱讀

黃仁勳專機閃電離台！降落松機1小時後飛香港 疑為接AI教父來台會家人

黃仁勳要來了 陳其邁：市府會跟NVIDIA團隊開很多會

黃仁勳將來台 陳其邁：高雄輝達5月有很多技術交流

新北兒童安全嘉年華 侯友宜：愛小孩要每一雙手都不捨放

相關新聞

我選手我驕傲！世壯運倒數蔣萬安秀選手證 網敲碗拿雙金

雙北世壯運周六登場，台北市長蔣萬安這次也將以選手身分比賽壁球及慢壘項目，蔣萬安完成世壯運選手報到，在臉書秀出自己的選手證...

巷子紅線臨停30秒開罰 新北5執法點科技執法惹怨

新北有5處違規臨停科技執法點，紅線臨停僅限30秒，光上下車就可能被系統舉發，民眾批「這不是執法，是搶錢」，要求改善。新北...

「我的新北市」衝愛粉絲14周年限定 新北美術館化身藝術餐桌

慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市新聞局策畫獨具創意的藝術餐會，6月3日將在新北市美術館舉行，集結在地...

輝達有望落腳新北林口？ 侯友宜3月曾和輝達高層碰面

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日為參加台北國際電腦展來台，輝達在台投資設廠將獎落哪個縣市再度引起討論。近日網路及新北...

都更廢巷上千居民須繞路 蔣萬安允設機制

北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內都更，通行數十年的巷弄被廢巷，里民每天出入須繞路；部分居民恐...

問題廠商汐止3校午餐也出包 教局：2周內報告

新北市泰山4所國小營養午餐上周爆食安問題，問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校，5月3日、8日陸續出現菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。