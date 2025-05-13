我選手我驕傲！世壯運倒數蔣萬安秀選手證 網敲碗拿雙金

雙北世壯運周六登場，台北市長蔣萬安這次也將以選手身分比賽壁球及慢壘項目，蔣萬安完成世壯運選手報到，在臉書秀出自己的選手證，一臉驕傲。貼文底下湧入數百網友加油，敲碗拿雙料金牌。

蔣萬安在臉書貼文表示，「我完成世壯運選手報到了！」再過5天，雙北世界壯年運動會就要登場，來自世界各地的選手、教練與代表團隊將齊聚在這座城市，見證歷史性的運動盛會！

蔣說，這次賽會他報名了壁球、慢壘項目。利用行程的空檔，也到世壯運主認證中心 完成報到認證了！運動無極限，不分年齡、不分國界，「讓我們一起迎接挑戰，你準備好了嗎？我們賽場見！」

蔣萬安也提醒所有的參加者，5月17日的大巨蛋開幕式需憑認證卡入場，一定要盡早完成報到認證喔！