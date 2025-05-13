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北市國中圖書館 議員促強化館藏

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書。圖／北市議員王欣儀提供
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書。圖／北市議員王欣儀提供

108課綱強調素養與跨域學習，議員質疑北市每國中生平均擁有的書冊數，不僅遠低於全國平均，更是全國22縣市「最後一名」，且部分學校藏書破舊、發霉仍未汰換，呼籲教育局應強化館藏補充。

據教育部統計，113學年度，北市國中圖書館每位學生平均僅擁26.69冊圖書，低於全國平均33.21冊，更在全國22縣市中擁書率「敬陪末座」。議員王欣儀說，台北市作為首都，理應資源最充足，教育局對圖書資源管理明顯失能，「這就是我們推動閱讀教育該有的水準嗎？」且根據「圖書館設立及營運標準」規定，應定期館藏清點，可以報廢館藏量3%以內圖書，但部分學校因擔心總冊數下滑、無力補書，寧可不報廢，導致破書堆積、影響閱讀品質。

王欣儀認為，國中圖書館購置「圖書資訊」應占教學設備費10%以上，但2024、2025年逾3成學校未達標，且許多民間單位都有意願捐書，籲市府建立「捐書機制」。

教育局長湯志民說，會去督導各校，若有必要會給予資金等資源，要求學校要有一定比例汰換。副局長陳素慧說，目前查看約有21校預算未編足，已提醒避免類似情形再發生。

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