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問題廠商汐止3校午餐也出包 教局：2周內報告

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北議員張錦豪指出，上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，陸續發現菜桶有蟲、水果發霉。記者劉懿萱／攝影
新北議員張錦豪指出，上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，陸續發現菜桶有蟲、水果發霉。記者劉懿萱／攝影

新北市泰山4所國小營養午餐上周爆食安問題，問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校，5月3日、8日陸續出現菜桶有蟲、水果發霉等情況，最高已被記80幾點。新北教育局長張明文承諾2周內提檢討報告，設法防堵問題廠商進入校園。

業者先前被踢爆出問題時，曾表示會加強員工教育和衛生管理、食材品質。

張錦豪說，味味在泰山等校已扣47點，業者立即解約規避被停牌；但味味也承包汐止3校自立廚房，有2校扣80幾點、一校60幾點，扣點彈性太大，太不負責任。學校已調高午餐費8元，過去4年只有味味投標，學校營養師有權無責、校長沒擔當，讓扣點標準設這麼寬鬆。

教育局補充，5月7日接獲家長反映，公辦民營廚房供餐有異物、水果品質不佳，當日請學校通知廠商盡速改善；8日未見改善，教育局要求昨起暫停業者供餐。

張明文說，團膳跟自立廚房分兩個系統，自立廚房有自己的契約，教育局會做好把關。新學年度會把表現不好的廠商通令全市，防堵問題廠商進入校園。

教育局指出，自立廚房由公職營養師監督製程及菜色品質，學校隨時監廚，因涉及與停餐團膳同一廠商，會採相同標準處理，目前味味被記點近4成是廠商人數與契約不符、近4成食材驗收及備料不足等；近2成有異物。味味也承攬鳳鳴國小自立廚房，目前供餐情形穩定，但會加強監廚密度，持續跨局處聯合稽查，連續違規將重罰，並將違規紀錄列入評選參考。

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