都更廢巷上千居民須繞路 蔣萬安允設機制

北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內都更，通行數十年的巷弄被廢巷，里民每天出入須繞路；部分居民恐須改門牌。里長質疑都更事業計畫審核「廢巷程序」未知會，更無機會表達意見，明顯疏失。市長蔣萬安指示訂機制。

蔣萬安昨出席文山區里長座談，明興里長鄢健民陳情，表示安家國際有限公司在里內都更案，因該巷弄是在都更範圍內私地，廢巷審議過程里長、戶所都被忽略，他不斷協調，但實施者都不願讓步。更嚴重的問題是，秀明路一段19巷前段不見了，後段還有8至18號、3弄至5弄住戶，許多住戶都表達不想換門牌。

更新處長詹育齊表示，本案廢巷巷弄是在都市更新範圍內，依照都市更新自治條例是可廢巷，審議會通過就可以，針對里民通行權益，已跟實施者溝通，目前同意開放通行時間為上午4小時、下午4個半小時，廢巷範圍會在公展時說明。

蔣萬安指示，未來更新案範圍內可能影響通行等問題，應研究法規上如何讓地方能表達意見，建立一個機制，針對本案也指示更新處將地方意見，與實施者溝通。

文山戶所表示，門牌改編需由建物所有權人5分之1申請，4分之3同意，該區段有157個門牌、485位住戶，要看住戶意願。蔣說，如果地方有需求會全力協助。