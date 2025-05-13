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巷子紅線臨停30秒開罰 科技執法惹怨

聯合報／ 記者張策／新北報導
「停車逾30秒即舉發」的執法標準，引發部分民眾反彈，認為過於嚴苛。記者張策／攝影
「停車逾30秒即舉發」的執法標準，引發部分民眾反彈，認為過於嚴苛。記者張策／攝影

新北有5處違規臨停科技執法點，紅線臨停僅限30秒，光上下車就可能被系統舉發，民眾批「這不是執法，是搶錢」，要求改善。新北市交通大隊說，5處執法點均為違停熱點，設置前已評估。專家認為，應檢討紅線設置是否過度氾濫、忽視民眾合理的臨停需求。

交大在新北設置5處違規臨停科技執法，今年1到4月開罰1萬649件，地點包括新店區北新路一段88巷、北新路3段與民權路口、中正路與建國路口、汐止區新台五路1段158至162號前、五股區成泰路2段與工商路口。

今年啟用的新店新路一段88巷鄰近區公所、國民運動中心與新店分局等，巷內全線標示紅線，停車空間有限，不少民眾洽公因臨停超過30秒被系統舉發。

35歲陳男表示，曾開車送長輩到運動中心復健，停不到1分鐘就被舉發，零彈性執法難接受。29歲機車族劉女指出，巷內原本常有汽車隨意停放，占據空間，機車通行困難，有科技執法後順暢多了。

議員黃心華曾接獲多起民眾陳情，他質疑當地科技執法「缺乏人性」，協助民眾申訴後，促成公部門在現場設置明確告示牌，陳情案有減少。議員陳乃瑜表示，交通問題不能單靠禁止或開罰等手段處理，避免民怨累積，她建議通盤檢討整體交通現況，包括空間調配與停車需求。

新北交大說，違規臨停科技執法判斷基準為「紅線停車逾30秒」，已考量實務需求，不至於因短暫停靠即受罰；5處執法點均為違停熱點，設置前曾評估。

消基會交通委員會召集人李克聰說，紅線停5秒也是違規，超過30秒才罰已具彈性，應檢討的是紅線設置是否過度氾濫、忽視民眾合理的臨停需求；他說，有些地方有臨停需求，就該改畫黃線，設定臨停時間，才是制度設計應有的彈性。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，紅線禁停並無問題，制度可以搭配動線規畫思考，建立在「有彈性但不亂給彈性」的原則上，例如裝卸區設半小時停車時限，超過再舉發，而非一刀切。

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