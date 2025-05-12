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歡慶國際護師節！林口長庚辦公益送暖 舉辦歡樂市集

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
林口長庚陳建宗院長至各臨床單位向護理同仁致謝。記者周嘉茹／翻攝
林口長庚陳建宗院長至各臨床單位向護理同仁致謝。記者周嘉茹／翻攝

今天為一年一度國際護師節，為感謝護理人員平日堅守臨床第一線崗位的貢獻與付出，林口長庚醫院特別致贈庇護商店禮盒公益，並舉辦全院歡樂市集活動，歡度佳節。

林口長庚院長陳建宗一早即以全院廣播方式，向全院所有護理同仁表達最誠摯的敬意，接著親自至各臨床單位，致贈林口長庚與唐氏症基金會合作的「愛不囉嗦長庚庇護商店」自製禮盒，以實際行動支持公益並分享愛心予護理同仁。

此外，林口長庚為歡慶護師節，一連三天舉辦全院歡樂市集活動，市集包含美食與多樣化商品，吸引全院醫護熱烈參與，現場洋溢溫馨與活力。

陳建宗表示，林口長庚共有5千多名護理人員，是醫療團隊的重要成員，謝謝大家不畏辛勞始終站在醫療的最前線，除提供優質照護，並以專業與愛心守護民眾健康。林口長庚每年均有優秀護理人員得到外界肯定，今年也有55名護理同仁獲得桃園市優良護理人員獎的肯定，林口長庚除關心護理同仁的需求外，並引進各項智能設備以減輕臨床工作負荷，致力營造優質工作環境，支持護理同仁在工作崗位上持續發光。

林口長庚護師節慶祝市集吸引全院同仁熱烈參與。記者周嘉茹／翻攝
林口長庚護師節慶祝市集吸引全院同仁熱烈參與。記者周嘉茹／翻攝
林口長庚致贈與唐氏症基金會合作的「愛不囉嗦長庚庇護商店」自製禮盒，分享愛心給護理同仁。記者周嘉茹／翻攝
林口長庚致贈與唐氏症基金會合作的「愛不囉嗦長庚庇護商店」自製禮盒，分享愛心給護理同仁。記者周嘉茹／翻攝

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