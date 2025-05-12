歡慶國際護師節！林口長庚辦公益送暖 舉辦歡樂市集

今天為一年一度國際護師節，為感謝護理人員平日堅守臨床第一線崗位的貢獻與付出，林口長庚醫院特別致贈庇護商店禮盒做公益，並舉辦全院歡樂市集活動，歡度佳節。

林口長庚院長陳建宗一早即以全院廣播方式，向全院所有護理同仁表達最誠摯的敬意，接著親自至各臨床單位，致贈林口長庚與唐氏症基金會合作的「愛不囉嗦長庚庇護商店」自製禮盒，以實際行動支持公益並分享愛心予護理同仁。

此外，林口長庚為歡慶護師節，一連三天舉辦全院歡樂市集活動，市集包含美食與多樣化商品，吸引全院醫護熱烈參與，現場洋溢溫馨與活力。