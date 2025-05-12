新北淡水鄧公里歡慶母親節 親子DIY學康乃馨插花

為了歡慶一年一度的母親節，新北市淡水區鄧公里日前在淡水文宏廣場，邀請到了淡水花市插花老師，舉辦一場「綠愛相傳媽媽的地球心」插花教學DIY活動，里長表示，母親節要感謝的就是地球媽媽，因此設立留言板，讓來參與活動的親子寫下為地球做一件事，例如，不使用一次性生活用品，或是搭乘大眾運輸工具，都是為環境盡一份心力，也期盼結合綠色環保，讓母親節更加有意義。

鄧公里長邱美津表示，透過留言板活動，讓每一位媽媽在感受母親節的同時，也可以一起響應環保，另外現場更是手作植栽，將康乃馨還有滿天星等花卉，在老師的教導下，製作成為美麗的花盆。許多媽媽們也都在家人的陪同下，一起完成這美麗時刻，感到非常開心。

邱美津也說，鄧公里辦理母親節慶祝活動，除了有對環境盡一份心力共創地球心感恩牆，更透過淡水花市的製作盆栽教導，讓媽媽感受母親節，里長也希望藉由豐富的活動內容，不僅是帶著媽媽一起參與里內的精彩活動，還要讓全家一起感受這溫馨氣氛。