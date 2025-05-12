新北淡水埤島里健走遇暴雨 安全考量改室內動健康、摸彩

為了要讓里民能夠一起運動健康，新北市淡水區埤島里辦公室，日前舉辦114年健康樂活健走活動，邀請里內上百位的居民一起從里辦公室出發，但活動當天因為天氣受到鋒面影響，突然下起豪大雨，在經過里長考量後，由於健走路線經過山路，為了安全考量，取消步行，大家一起動健康和摸彩抽獎。

埤島里長蔡正忠表示，這一次埤島里健走活動，已經是里內舉辦第7年，過去每一年都會舉辦，目的就是希望能夠邀請大家來慢活健走欣賞埤島里的風景，包括了下埤島、橋頭等地繞行一圈約三公里的路程。但這次大雷雨來襲，因此由衛生所護理長，帶著大家在室內進行動健康運動。

蔡正忠也說，這次的活動感謝許多在地企業，還有市議員的熱心贊助，摸彩的最大獎有50吋的電視以及許多的實用小家電，讓在場的民眾運動之餘還有機會抽到大獎，雖然這次受到天氣影響，在這麼多年來第一次遇到大雷雨而取消，安全問題將活動改成動健康，提早讓大家抽獎，大家還是可以滿載而歸。