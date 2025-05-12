遮陽隨著時間移動 新北金山流蘇公園盼增設休閒綠廊

金山區的流蘇公園缺乏涼亭與遮風避雨設施，這也讓來到這裡聊天的長輩都必須要自動隨著太陽的移動，跟大樹的樹陰一起挪動，有趣的是，長輩們沒有地方坐，里長還添購了輕便好移動的沙灘椅給長輩使用，不過畢竟不是永久的辦法，因此美田里長也希望能夠一勞永逸的增設一個遮風避雨的設施，拜託市議員張錦豪來協助爭取，並且也辦理了會勘，邀請相關單位商討增設設施的規劃。

美田里長何文發說，不只是缺乏遮風避雨的設施，在大樹樹蔭下還沒有什麼能夠好好坐下的地方，只好自己添購移動式的沙灘椅讓需要的人使用，不過時間一久，塑膠椅容易脆化壞掉，因此也希望這次增設的設施不但能夠遮風避雨還有座椅能夠坐下休息。

市議員張錦豪指出，這場會勘中邀請金山公所、市府地政局與景觀處一同來商討要增設的內容，目標要打造與目前公園裡一致的綠廊設施，並協調經費的來源，為此也要求公所要在一週內完成設計估價，後續經費部分也將會協助協調，力拼在今年要把這個綠廊施作完畢，提供長輩更優質的休憩環境。