新北萬里山線旅遊開跑 邀請民眾瑪鋉溪漫步山區賞花

春末初夏之際，是萬里山線最宜人的旅遊季節，萬里區公所攜手16家在地小農、旅宿、餐飲、伴手禮及旅遊業者，共同推出「萬里山線旅遊」系列活動，日前於萬里新景點亮山川休閒農場盛大開幕，由萬里國中擂鼓隊熱鬧開場，並邀請榮獲11面世界金牌的臺灣之光-翻糖女神裴志偉老師與區長一同製作繡球花翻糖蛋糕，宣告萬里山線旅遊季開跑。

萬里區長黃雱勉指出，高家繡球花是國際知名的景點，因此今年希望透過母雞帶小雞的效應，將萬里的更多觀光產業一起帶動，推出「萬里山線旅遊」活動，期望在繡球花盛開的季節，串聯更多特色店家，讓來萬里旅遊的民眾有更多玩法。推廣期間即日起至8月31日，各家業者提供訂房入住、休息泡湯、餐點或門票等優惠折扣，也有業者推出花季限定套餐、商品加碼送等優惠活動，透過各店家的結合滿足旅客的食宿遊購行。

繡球花業者高逢謙說，目前花季正是盛開期，民眾從現在一直到7月中下旬都是最佳的賞花期，到萬里來不只看看繡球花，走訪山中不同景點也非常值得，萬里的多元玩法，一天絕對玩不完，歡迎遊客多來萬里觀光。

此外，萬里區公所還特別推出踩點抽好禮活動，即日起至8月10日止，民眾只要到合作店家消費並透過官方LINE地圖蓋章，不限金額即可獲得一點，累計三點即可獲得一張抽獎券，就有機會抽到iPhone、KH時空膠囊、溫泉住宿卷及千元消費劵等等多項好禮，萬里公所歡迎大家一同暢玩萬里抽好禮。