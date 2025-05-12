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北市青鳥盃精神康復運動會　6月20日登場展現復健成果

中央社／ 台北12日電

北市府衛生局今天表示，為關懷精神病人身心健康，6月20日將在台北市立體育館舉辦第九屆「台北市青鳥盃康復之友運動會」，計有34支隊伍、643人報名，將展現復健成果。

台北市政府衛生局舉辦例行記者會，衛生局心理衛生科代理科長紀玉秋指出，第九屆「台北市青鳥盃康復之友運動會」，將由衛生局結合體育局、台北市立聯合醫院松德院區及國立台灣師範大學等共同辦理。

她引述衛生福利部113年統計資料指出，全國慢性精神病患者領有身心障礙手冊人數有13萬5154人，台北市約占11%、1萬5482人，期望透過這次運動會的舉辦，提升台北市精神康復之友自主參與，並減少精神疾病被污名化、刻板標籤，營造尊重、包容社會氛圍。

活動內容將包含疊疊樂、步步驚心等趣味競賽，以及折返跑接力賽田徑活動，也會有原創音樂、舞蹈、樂器演奏等演出。

台北市立聯合醫院松德院區職能治療科主任李淑君並說，多元復健、職能治療、團體運動等，不僅能提升精神康復者體能，也有助於提升挫折忍受，是很重要一環。衛生局補充，對此活動有興趣者，可電洽（02）27263141轉1006。

北市府 復健 衛生局 運動

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