汐止伯爵街路面塌陷 疑社區加壓水管破裂

新北市汐止區伯爵街14巷今清晨傳出道路塌陷情形，路面出現裂縫與下陷，警方隨即封閉雙向通行。新北市工務局長馮兆麟在第一時間率隊前往現場勘查，初步研判為社區自來水加壓管線破裂導致坍陷，現場約下陷65公分，所幸無人員傷亡，但要完全修復恐需約半年。

伯爵街14巷鄰近住宅密集，今晨發現路面傾斜與裂痕後，汐止警方迅速到場指揮交通，並封鎖現場，防止事故擴大。馮兆麟率養工處、公寓大廈管理科與水利局、消防局等單位會同汐止區公所區長林慶豐組成現場前進指揮所，即時調度人力設備，並協助社區居民了解最新情況。

馮兆麟指出，初步判定塌陷原因為社區自來水系統加壓管線破裂，導致地下土壤流失，引發路面塌陷。雖然事故已封閉通行，但居民可改由康寧街改道進出，目前交通維持順暢。自來水供應部分，共影響約82戶，社區已先行關閉水閥並未見持續漏水，台灣自來水公司亦派遣水車支援基本用水需求。

針對後續修復，馮兆麟表示，道路重建工程將由養工處協助區公所負責，水岸邊護岸損壞部分則交由水利局處理，初估整體復建期程需約5至6個月。另為避免類似情況再次發生，工務局將協助社區在塌陷區設置監測儀器，持續追蹤地層與建築物的變化，確保居民生命財產安全。