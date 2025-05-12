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北市青年局親子烹飪工作坊 用美味連結親子時光

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

一年一度的母親節，是向媽媽表達感謝的溫馨時刻。今年，臺北市政府青年局策劃「親子烹飪工作坊」，邀請家長與孩子在廚藝教室中，一同準備別具儀式感的母親節饗宴；讓孩子用親手製作的野餐風料理，成為獻給媽媽最暖心暖胃的感謝。

青年局表示，「親子烹飪工作坊」以「親子共廚、溫馨過節」為核心主題，結合義式浪漫與甜點香氣的菜單，讓參加者在學習烹飪與擺盤技巧的過程中，體驗親手做菜與親子互動的樂趣。活動現場，孩子們換上小圍裙、拿起鍋鏟，從拌炒到甜點組裝，每一個步驟都親力親為。孩子們得到學習做菜的機會，更學會向家人「表達愛」；家長在引導與協助中，感受親子協作的珍貴時光。從香氣四溢的義大利麵到甜蜜綿密的蘋果派，一道道料理承載著的是美味，更是親子彼此的陪伴與心意。

青年局指出，親子烹飪不只是一堂課，也是一場關係的深化。透過親子共廚，家長與孩子齊心齊力創造別具意義的回憶—從學習烹飪技巧，到笑聲與眼神的交流，都是最特別的母親節禮物。「親子烹飪工作坊」滿足參加者的味蕾，也提供溫馨儀式感與成就感。看到孩子親手做出來的菜餚，讓不少媽媽感動直呼：「這是最有溫度的母親節大餐！」

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北市 母親節 親子 青年

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