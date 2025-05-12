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長期受金紙煙味困擾...居民不敢開窗 議員要求補助環保金爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
市議員陳世軒今質詢主張，新北有3012處列冊但未登記在案的神壇，附近居民長期飽受燒金紙煙味，不敢開窗、曬衣服，建議市府編列預算，開放申請審核給一次性補貼環保金爐3成。記者劉懿萱／攝影
市議員陳世軒今質詢主張，新北有3012處列冊但未登記在案的神壇，附近居民長期飽受燒金紙煙味，不敢開窗、曬衣服，建議市府編列預算，開放申請審核給一次性補貼環保金爐3成。記者劉懿萱／攝影

新北議會開今ㄧ至六審聯合質詢，市議員陳世軒今質詢指，新北有3012處列冊但未登記在案的神壇，附近居民長期飽受燒金紙煙味，不敢開窗、曬衣服，建議市府編列預算，開放申請審核給一次性補貼環保金爐3成，預估需270萬經費；環保局副局長陳美玲說，會將意見帶回，2個月內研擬解決方案。

陳世軒說，新北去年集中焚燒2445公噸的金紙，產生逾2445公噸的二氧化碳，和30萬2691公斤的空氣汙染物，相當於971戶家庭一整年用電所排放出的二氧化碳量，及1萬6816輛汽車一年的總汙染物排放量。然而全新北有3012個列冊但未登記在案的神壇，神壇附近的居民，因神壇整天焚燒紙錢，大量煙灰煙味導致居民長年不敢開窗、曬衣服，且通報1999也沒用，頂多是勸導。

陳世軒表示，中央及部分縣市有推動友善環境祭祀政策，但神壇沒被納入，建議新北市府編列預算，開放申請一次性部分補貼、一個神壇補助一個環保金爐3000元，預估需270萬經費，並訂定落日條款，不鼓勵神壇數量增加。

陳世軒主張，補助環保金爐可延續傳統文化保障宗教自由，而非強硬執法；二來可減少空氣汙染物，且為市府執法提供正當性，若神壇未限期申請部分補貼，或使用傳統金爐被舉發或環保局當場查獲，可依空氣污染防制法第32條與第67條開罰，而非只是勸導，否則法律形同具文。

環保局 空氣汙染 金紙 陳世軒

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