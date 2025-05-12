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住家旁因都更「廢巷」上千居民迫繞路 蔣萬安允設機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內有都更案，過去數十年走的巷弄「廢巷」，導致里民每天須繞路；甚至因19巷沒了，居民恐被迫改門牌？圖／里長鄢建民提供
北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內有都更案，過去數十年走的巷弄「廢巷」，導致里民每天須繞路；甚至因19巷沒了，居民恐被迫改門牌？圖／里長鄢建民提供

北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內有都更案，過去數十年走的巷弄「廢巷」，導致里民每天須繞路；甚至因19巷沒了，居民恐被迫改門牌？里長質疑都市更新事業計畫審核「廢巷程序」明顯過失，因廢巷竟里長、戶所沒被知會，更無機會表達意見。

北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，明興里長鄢建民陳情，表示安家國際有限公司在明興里內的都更案，事業計畫審核過程所提的廢巷程序有明顯過失，建議務必提出補救措施。但也意外發生小插曲，隔壁木柵里長也不滿該里長沒知會，一度場面火爆。

秀明路一段19巷原本是國有地，但因建商買了這塊地，要都市更新，導致被迫廢巷。里長鄢建民說，他當面向市長提案，是因真的迫不得已，因為該都更案就法理上，巷弄是在都更範圍內的私地，但整個審議，里長、戶所卻都被忽略，廢巷過程都沒被告知，更沒有機會表達意見。因社區30年沒新建案，里民對都市更新程序外行，他還一直在等「廢巷」委員會開的時候要去表達，但久了又久，竟發現這個廢巷已經在事業計畫審查通過。

鄢嘆，里長能力有限，里民都希望可以在合法範圍內，能將里民對於巷弄使用現況，可以表達意見，他質疑為何建管處規定不需要邀請里長參與，既然是都市更新，里長與戶政人員應該可以表達一些意見，過程中他也不斷協調，但實施者卻都不願讓步。甚至更嚴重的問題是，現在秀明路一段19巷前段不見了，後段還有8號至18號、3弄至5弄，未來怎麼做門牌變更？許多住戶都表達不想換門牌，因為所有的登記等都必須改，影響層面將相當大，這也會是未來非常嚴重的問題。

「他今天提的問題僅冰山一角，未來後續還會有相當多問題。」鄢說，市長蔣萬安推動都更八箭，這也是市府很重要的政策，但這起都市更新案，表面一切合理，但衍生的問題卻相當多，該怎麼解決？

更新處長詹育齊表示，里長所提到的道路是在整個都市更新範圍內，依照都市更新自治條例是可以廢巷，只要審議會通過就可以，的確與建管處自治條例的廢巷不同。對於里長提出里民的通行權益，已跟實施者溝通，目前通行時間原本三個小時，現上下午各增加1個小時與1個半小時，至於廢巷的範圍會先在公展時說明。

鄢提到，他在乎的是攸關里民權益，目前廢巷已經是無解，但無解之後，還是希望實施者可以在溪邊，可以有一條路開放里民通行，不過目前與建設公司協調，他們都不同意。

蔣萬安也指示，未來推動更新案時，更新範圍內的後續影響通行等問題，可以研究法規上，如何讓地方意見能表達出來，應該建立機制，並指示更新處要將地方意見，與實施者溝通。

對於改門牌等問題，文山戶所表示，根據門牌條例規定，申請改編需由建物所有權人五分之一申請，要有四分之三同意，這個區段有157個門牌，485個住戶，還是要看住戶門牌改編意願，蔣萬安說，如果在地有需求，就會全力協助。

北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，明興里長鄢建民陳情，表示安家國際有限公司在明興里內的都更案，事業計畫審核過程所提的廢巷程序有明顯過失，建議務必提出補救措施。隔壁木柵里長也不滿該里長沒知會，一度場面火爆。記者林麗玉/攝影
北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，明興里長鄢建民陳情，表示安家國際有限公司在明興里內的都更案，事業計畫審核過程所提的廢巷程序有明顯過失，建議務必提出補救措施。隔壁木柵里長也不滿該里長沒知會，一度場面火爆。記者林麗玉/攝影
北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內有都更案，過去數十年走的巷弄「廢巷」，導致里民每天須繞路；甚至因19巷沒了，居民恐被迫改門牌？圖／里長鄢建民提供
北市秀明路一段19巷、木柵路二段109巷周邊，上千住戶因里內有都更案，過去數十年走的巷弄「廢巷」，導致里民每天須繞路；甚至因19巷沒了，居民恐被迫改門牌？圖／里長鄢建民提供

住戶 蔣萬安 都市更新 都更 門牌

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