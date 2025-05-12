北投區公所7月搬遷新址 議員籲：加強宣導 避免民眾白跑

台北市北投行政大樓、市場被認定為海砂屋，將於原址拆除並重建，北市議會財建委員會今到場考察，由於目前區公所、社福等單位，預計7月陸續進駐新辦公大樓，議員針對告知、宣導民眾，避免白跑等狀況建議。北投區公所表示，已和公運及北捷等溝通，後續規畫增設指標。

市場處介紹，新大樓預計於民國120年1月完工，大樓興建地上十層、地下五層的建築，在113年到120年編列預算為55億元經費興建，目前北投市場已遷移到隔壁的中繼市場，未來北投市場會進駐於新大樓B1到2樓間，共計攤位數達527攤。大樓的汽車停車格會有673格、機車為443格。

另外，北投行政大樓內的稅捐處、戶政事務所、北投區公所、聯合醫院門診部及社福單位等，也將陸續移至中繼辦公室。北投區公所區長吳重信說明，區公所及戶政事務所將遷移到立功街的賓士大樓，本周會先行室內裝潢決標，之後進行裝修期。

他說，由於新大樓只需要牽網路線、地板架高，預計7月底就能完工使用。同時，為民服務的單位，像是兵役、社會等科室會一次到位，民眾不用東奔西跑。

而稅捐稽徵處會搬遷到文化區民活動中心，目前進度53％。聯合醫院門診部會搬到原奇岩區民活動中心，進度達95％。北投就業服務中心則是搬到富邦銀行北投分行三樓，進度為57%。社會福利中心則是搬至中和街2號，進度為50％。

北市議會財建委員會第一召集人詹為元說，考量在地民眾會以機車代步，建議協調中繼辦公大樓周遭增設停車格，同時，目前公車僅有一班號次行經新舊大樓，也應該規畫是否能新開闢路線。

北市議員黃瀞瑩也說，區公所等單位陸續搬遷中，應及早提醒民眾，同時完成搬遷後，要與北捷、交通局橫向聯繫周遭站點宣導。北市議員陳重文則說，新大樓的停車格數，需要思考市場卸貨、民眾辦公，甚至是長租車格該如何規畫分配。

吳重信說明，在交通部分已和客運、公運業者談妥，會在立功街及賓士大樓增設二處站牌；北捷部分也已初步討論在哪些地方增加指標。