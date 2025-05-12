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三芝茭白筍共同運銷推手 農會總幹事郭錦炎轉戰理事長

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
郭錦炎從農事輔導員、信用部主任、做到總幹事退休，為三芝區農會服務42年，秉持著對農業的熱愛繼續為農民服務，退而不休競選理事長。記者王慧瑛／攝影
郭錦炎從農事輔導員、信用部主任、做到總幹事退休，為三芝區農會服務42年，秉持著對農業的熱愛繼續為農民服務，退而不休競選理事長。記者王慧瑛／攝影

新北市剛完成114年度農漁會幹部改選，今天在市府辦授證典禮，邀請各農漁會新任三首長及理、監事到場相互交流、認識，新北市長侯友宜也到場頒發當選證明書及賀匾，勉勵新任農漁會幹部繼續為農漁民打拚。

新北市農業局說，新北市有24家基層農會、1家直轄市農會及5區漁會，共計30家農漁會，農漁會各項業務均表現亮眼，2019年至2024年這6年間，新北每年有6至8家農會躋身全國前10名，也獲得農金獎、金推獎、菁業獎、綠色照顧等獎項，成為地方農漁業發展的重要推手。

今年度改選出理事304人、監事98人，聘任總幹事28人，總計430人，侯友宜今頒發當選證明書及賀匾，期許新任理監事帶領農會團隊持續為農漁民朋友服務。侯市長也頒發「功在農業」賀匾給退休的新北市農會前總幹事楊棟樑、三芝區農會前總幹事郭錦炎，鼓勵2人退而不休繼續為農業服務。楊棟樑退休後將到台灣大學任教，傳承豐富的農業經營經驗。農家出身郭錦炎則是轉戰農會選任人員，此次當選三芝區農會理事長。

郭錦炎從農事輔導員、信用部主任、做到總幹事退休，為三芝區農會服務42年，秉持著對農業的熱愛繼續為農民服務，退而不休競選理事長。三芝茭白筍共同運銷是郭錦炎在三芝區農會當農事輔導員時建構完備的，共同運銷的困難點在於農友的認同，因此郭錦炎輔導農友生產高品質茭白筍，再添購冷藏設備維持農產美味，同時平衡市場供需，確保三芝茭白筍在拍賣市場有高品質、高價位，愈來愈多三芝農友加入茭白筍共同運銷系統。

郭錦炎任總幹事16年期間，多次更新冷藏設備設施，在非茭白筍產季時，於冷藏設備內種植杏鮑菇，增加農民收入。郭錦炎笑稱，此次競選理事長，是農友鼓勵他「你還有利用價值」，支持他退休後再為三芝農業拚經濟，提高農民收益。

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