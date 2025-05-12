比不上陳其邁？遭造謠抹紅被問是否滿意辦案速度 蔣萬安回這句

世壯運周六登場，不過昨網路瘋傳謠言，指「蔣萬安重大宣示，北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但要帶五星旗沒問題」。警方昨則在晚間找到造謠者，相較先前陳菊謠言4小時就抓到人，媒體今天問蔣，是否滿意這次警方偵辦速度？蔣表示，「我們尊重警方依法行政。」

昨天網路瘋傳的這一則抹紅蔣萬安謠言，是由「公民審議-立委監督專區」貼出，有11萬人追蹤，9.1萬人按讚的臉書粉絲專頁，昨天上午9時56分貼出，有相當多人按讚分享及留言。

不過昨上午9點多貼出後，徐弘庭昨傍晚也在臉書上問，是台北市長蔣萬安比不上高雄市長陳其邁？還是台北市警察局比不上高雄市警察局？還是所有人都比不上陳菊？徐要大家一起睜大眼睛，看看這個造謠案件會怎麼處理。並且拿先前監察院長陳菊網路造謠事件比一比，當時高雄警方火速4小時內就通知網路發言者到案，依社維法函送裁處。

議員侯漢廷昨天也在臉書表示他會向台北市警局檢舉，公然對北市府造謠，影響公眾安寧，違反社會秩序維護法。請警方看能否比照陳菊一案，不用4小時，能否4天請到小編做筆錄。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，媒體問蔣世壯運的相關規定，蔣說，世壯運的儀式與賽事的進行，所有過程與規範，執委會都有清楚對外說明，觀眾席是否可以攜帶國旗為我們的選手加油，我們沒有限制。

對於陳菊的造謠事件4小時，市府滿意這次警察局的偵辦速度？蔣說，尊重警方依法行政。