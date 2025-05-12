快訊

新北汐止伯爵山莊傳路面傾斜龜裂 警急拉封鎖線雙向管制

怕遭查水表？福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄 喊卡

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

比不上陳其邁？遭造謠抹紅被問是否滿意辦案速度 蔣萬安回這句

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

世壯運周六登場，不過昨網路瘋傳謠言，指「蔣萬安重大宣示，北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但要帶五星旗沒問題」。警方昨則在晚間找到造謠者，相較先前陳菊謠言4小時就抓到人，媒體今天問蔣，是否滿意這次警方偵辦速度？蔣表示，「我們尊重警方依法行政。」

昨天網路瘋傳的這一則抹紅蔣萬安謠言，是由「公民審議-立委監督專區」貼出，有11萬人追蹤，9.1萬人按讚的臉書粉絲專頁，昨天上午9時56分貼出，有相當多人按讚分享及留言。

不過昨上午9點多貼出後，徐弘庭昨傍晚也在臉書上問，是台北市長蔣萬安比不上高雄市長陳其邁？還是台北市警察局比不上高雄市警察局？還是所有人都比不上陳菊？徐要大家一起睜大眼睛，看看這個造謠案件會怎麼處理。並且拿先前監察院長陳菊網路造謠事件比一比，當時高雄警方火速4小時內就通知網路發言者到案，依社維法函送裁處。

議員侯漢廷昨天也在臉書表示他會向台北市警局檢舉，公然對北市府造謠，影響公眾安寧，違反社會秩序維護法。請警方看能否比照陳菊一案，不用4小時，能否4天請到小編做筆錄。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，媒體問蔣世壯運的相關規定，蔣說，世壯運的儀式與賽事的進行，所有過程與規範，執委會都有清楚對外說明，觀眾席是否可以攜帶國旗為我們的選手加油，我們沒有限制。

對於陳菊的造謠事件4小時，市府滿意這次警察局的偵辦速度？蔣說，尊重警方依法行政。

國旗 網路 臉書 蔣萬安 警察 陳其邁

延伸閱讀

不實訊息！網傳蔣萬安宣示「世壯運禁帶國旗」 北市警查獲法辦

賴清德、馬英九、蔣萬安同台慈濟浴佛會 領萬眾法雨中祈福

踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區

網傳蔣萬安重大宣示謠言不見警處理 他問比不上陳其邁？

相關新聞

比不上陳其邁？遭造謠抹紅被問是否滿意辦案速度 蔣萬安回這句

世壯運周六登場，不過昨網路瘋傳謠言，指「蔣萬安重大宣示，北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但要帶五星旗沒問題」。警方昨則...

紅線臨停30秒就開罰…民怨科技執法太嚴 新店巷弄引爭議

新北市為強化交通秩序，針對易肇事與違規熱點推動「科技執法」計畫，其中針對紅線「違規臨時停車」的取締更列為重點。不過，「停...

三芝茭白筍共同運銷推手 農會總幹事郭錦炎轉戰理事長

新北市剛完成114年度農漁會幹部改選，今天在市府辦授證典禮，邀請各農漁會新任三首長及理、監事到場相互交流、認識，新北市長...

經濟、教養雙壓力 新北關懷弱勢單親

內政部數據顯示，全國戶籍單親家庭70.5萬戶，新北12萬9389戶居冠，其中弱勢單親家庭占6萬1231戶，女性是男性2....

新北騎樓整平仍難行 議員、身障者團體批做半套

各地力推騎樓整平，營造高齡友善、無障礙環境，新北新店等地部分整平路段僅施作半邊，未同步規畫禁停紅線，機車違停成為通行阻礙...

草山行館變民宿？議員質疑 文化局：不會核准、不定期稽查

先總統蔣介石曾入住陽明山「草山行館」，近年活化使用，還有餐廳營運，卻傳出業者欲申請經營民宿，地方憂心商業化將導致歷史足跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。