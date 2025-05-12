紅線臨停30秒就開罰…民怨科技執法太嚴 新店巷弄引爭議

新北市為強化交通秩序，針對易肇事與違規熱點推動「科技執法」計畫，其中針對紅線「違規臨時停車」的取締更列為重點。不過，「停車逾30秒即舉發」的執法標準，引發部分民眾反彈，認為過於嚴苛。民代也呼籲，執法應朝更具彈性、貼近實際使用情境的方向檢討調整。

新店區北新路一段88巷是今年初啟用的新點位，但由於該路段鄰近新店區公所、國民運動中心與新店分局等公共設施，巷內全線標示紅線，停車空間有限，不少民眾來洽公時因臨停超過30秒被系統舉發，頻頻喊冤，直呼「這不是執法，是搶錢」。

35歲陳先生表示，他曾開車送長輩到運動中心做復健，車輛停靠還不到1分鐘就被拍照舉發，對於這種「零彈性」的執法方式感到難以接受。42歲林小姐則說，巷內原本就幾乎找不到停車位，地下停車場也常客滿，「連下車都不行，是要我們怎麼辦事？」

不過，也有民眾支持現行措施。29歲機車族劉小姐指出，巷子原本常有汽車隨意停放，占據空間，讓機車通行困難，「現在有科技執法後，路真的順多了，汽車臨停應該停在北新路邊，不該擠進巷子裡。」

對此，新北市議員黃心華指出，其服務處過去曾接獲多起民眾陳情，質疑該處科技執法「缺乏人性」。經協助民眾申訴後，曾成功促成公部門在現場設置較明確的告示標示，陳情案件也因此略有減少。

黃心華說，該巷弄為多個公共設施停車場出入口，當初停車場設計容量有限，導致常有車輛排隊等候入場。他認為，民眾主觀上是在「排隊」，並非蓄意違規，「目前這樣的執法標準未必合理，建議市府針對類似熱點進行檢討，朝更彈性、更貼近使用實況的方向改善。」

新北市交通大隊則表示，違規臨停科技執法設備的判斷基準為「紅線停車逾30秒」，係為區分「臨時停車」與「長時間違停」，避免誤罰。該基準已考量實務需求，不致於因短暫停靠即受罰。

交通大隊指出，目前違規臨停科技執法點位共有五處，包含新店北新路一段88巷，為113年1月16日啟用、新店中正路與建國路口、新店北新路三段與民權路口、汐止新台五路、五股成泰路等地，均為違停熱點，設置前皆經分析評估。