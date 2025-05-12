草山行館變民宿？議員質疑 文化局：不會核准、不定期稽查

先總統蔣介石曾入住陽明山「草山行館」，近年活化使用，還有餐廳營運，卻傳出業者欲申請經營民宿，地方憂心商業化將導致歷史足跡消，議員也呼籲文化局調查。

文化局長蔡詩萍說，經營民宿與業者當初申請性質不同，不會核准，目前未發現有人入住，將不定期稽查。

「草山行館」早年是先總統蔣介石作為蔣家避暑用，2005年登錄為歷史建築，2007年曾燒毀，由北市文化局修復，目前外包給廠商經營特色餐廳，傳出業者打算經營民宿，引發地方不滿。

北投區湖山里長李秋霞回憶，蔣介石居住草山行館期間，對在地居民多有照顧，大家心存感恩尊稱為「老先生」。如今商業化浪潮侵襲，加上監督機制不足，恐會抹去其歷史足跡，導致文化刨根。

北市議員侯漢廷指出，草山行館申設民宿前未依法開說明會，且實際申請僅1棟，對外行銷宣傳疑似4棟都將作為民宿，業者未取得核准，便展開行銷宣傳與人員招募，還疑實際入住。

侯漢廷說，文資法對再利用有排除「國家公園法」適用規定，但前提是，在變更使用分區的變更期間才能排除，此案主管機關陽明山國家公園管理處審理使用分區變更案的通盤檢討要2027年才舉行。

侯質疑，此案未提出申請，但文化局與陽管處開會，即依紀錄逕自認定為「變更期間」，形同為廠商開後門、放任偷跑。

文化局表示，草山行館再利用方向以推廣文史、活化文化資產為主，並維持部分營業使用，以挹注管理維護所需資源。但相關使用皆須符合文資法及各項主管法規，並應取得地方共識再營運使用。

文化局說，將不定期到現場查核，後續將開罰則會議，依違規情形以文資法及契約規定裁處。