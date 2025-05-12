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芝山岩升格國定遺址 宮廟仍盼蓋電梯

聯合報／ 記者林麗玉劉懿萱／連線報導
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法。記者林麗玉／攝影
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法。記者林麗玉／攝影

北市芝山岩山頂的惠濟宮曾規畫蓋近12層樓高外掛式電梯，引發地方反彈後暫停。今年2月，文化部通過芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲陳情盼蓋電梯，公園處近期將開工作坊，但有居民質疑違法，憂心芝山岩環境會破相，兩派意見對立。

士林區芝山岩遺址是台灣第一個發現的史前遺址，山頂的惠濟宮是地方信仰中心，登頂參拜須先爬226階階梯，儘管北市府近年規畫無障礙坡道，廟方近期再向議員陳情盼蓋電梯。

荒野保護協會創會成員、周邊居民黃雍熙質疑，若蓋電梯將毀掉芝山岩景觀，且芝山岩已升格為國定遺址，蓋電梯將違法，市府怎可幫忙辦工作坊？

此次規畫電梯地點，從原本牌樓上去的一小塊空地，改至下方停車場旁，黃批評，先前規畫地點視線很突兀，如今規畫規模更大，一旦蓋起來景觀將改變。

有居民說，廟方是為經營香客大樓，建議等文化部擬定相關計畫後再討論，以免撕裂社區情感。

公園處表示，芝山岩為國定遺址，涉及法規、工程技術、文化景觀等議題，邀請相關單位、民間團體交換意見，並非開電梯工作坊。

文化局表示，能否蓋電梯，新申請地點要先確認下方是否有遺址，以及設計案規模、結構等影響，芝山岩預計最快本月公告為國定遺址，屆時由中央文資局審議。

惠濟宮坦言，許多信徒年紀大，上山參拜困難，因此爭取蓋電梯，盼政府協助評估哪個地點影響環境較小，希望不要破壞環境及景觀。

不僅惠濟宮，新北中和烘爐地南山福德宮香火鼎盛，從山腳爬上去多達1137個階梯，一度有命理師稱將捐贈電動手扶梯，遭廟方打臉，指因山坡地法規無法通過建築執照申請。

南山福德宮總幹事游輝文指出，坡度不是最主要原因，電扶梯能以之字形往上，不用一梯到頂，廟方曾思考電扶梯、電梯方案，但廟設在保護區用地內，因不符都市計畫內土管規定而作罷，最主要還是用地問題。

芝山岩 荒野保護協會 遺址 電扶梯 電梯

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