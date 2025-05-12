經濟、教養雙壓力 新北關懷弱勢單親

內政部數據顯示，全國戶籍單親家庭70.5萬戶，新北12萬9389戶居冠，其中弱勢單親家庭占6萬1231戶，女性是男性2.7倍。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，即便社會風氣開放，單親還是易有標籤化壓力，應關注女性單親貧窮問題，當經濟、教養蠟燭兩頭燒，尤其在台舉目無親的新住民，缺乏親友資源，處境格外艱辛。

新北41歲單親爸丁冠文2020年離婚，獨力帶著當時3歲女兒、4歲兒子生活，原本有母親當後援，丁母2023年病逝，他頓失依靠，某一天他從北投做完雜工下班騎機車要去接孩子，一路狂奔到新莊已晚間7時，偌大幼兒園只剩老師陪著他的2個孩子，他感受到孩子的不安，也覺得心力交瘁。丁冠文說，工作時間必須兼顧接送孩子，是單親父母最大難題，很需要職場的包容。

從大陸嫁到基隆的55歲新住民趙祥碧和丈夫離婚時，一對兒女讀小二、小六，她說，在台灣沒有後援，孩子是她撐下去的力量，如今苦盡甘來，女兒已大學畢業，兒子就讀台科大，她也買了房子。她說，單親雖然苦，但她和孩子同心，彼此互為支柱。

新北教育局觀察，近年「偽單親」趨勢增加，意即父母並非實際照顧者，若實際照顧者不穩定，比單親更棘手。

教育局說，為照顧單親學子，如單親媽需輪班，孩子缺乏照顧，或單親爸長期失業，有經濟困難，學校會依據情況，提供學習與課後支持、早午餐補助、團體輔導、協助申請補助和急難救助等，也會鼓勵家長參與學校辦的支持團體，建立聯繫管道。

新北市社會局指出，新北近3年單親戶數有上升，有14處社福中心可協助單親家庭解決生活困境，另有15處單親家庭關懷服務站，提供諮詢服務、電話問安及關懷訪視，也會辦親職講座等支持性活動。