新北騎樓整平仍難行 議員、身障者團體批做半套

各地力推騎樓整平，營造高齡友善、無障礙環境，新北新店等地部分整平路段僅施作半邊，未同步規畫禁停紅線，機車違停成為通行阻礙。議員、身障者團體質疑，整平後依舊寸步難行，政策美意淪為「做半套」。

新北市議員黃心華直擊，有些騎樓坡道僅整平靠內側或局部區塊，加上騎樓未清空、未劃設禁停紅線，機車違停後卡死通道，輪椅、娃娃車族被迫繞行至車道，險象環生。他說，整平意義不該只是形式，要實際可走、可用，否則將浪費公帑。

新北市養工處回應，騎樓整平是依據市區道路條例第9條執行，涉及私人產權，須先徵得所有權人同意才能施工，施工前會尊重住戶意願，完工後會以色帶標示通行路線。

對騎樓違停與後續管理，養工處說，將參考民代及地方意見，請交通局同步評估畫設禁停紅線及淨空需求，未來新案將納入違停熱點、禁停需求，不再只是「把地鋪平」。

身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒說，整平做半邊是問題冰山一角，困難在於騎樓多屬私產，新莊、三重、中永和等都市更新較慢區域，情況最為棘手。

騎樓整平如何兼顧各方需求，輪椅族、行人與商家各有苦水。41歲陳男常推坐輪椅的母親外出，他說，遇到被違停機車擋住坡道就只能繞道，希望市府能明確畫設禁停區，如果騎樓空間足夠可適度開放停車，狹窄的騎樓真的不該開放。也有民眾從安全角度提醒，36歲吳姓男子說，雨天整面斜坡變得濕滑，老人行走很危險，不建議整條都做成斜坡。

除了空間與安全問題，施工過程也遭遇瓶頸。新店區有商家透露，部分騎樓至今仍未整平，可能是顧及整修期會影響生意，商家不同意動工。

另，北市從2002年起推動騎樓整平，初期以重要交通節點、醫院、商圈及觀光景點周邊為優先區域，2017年擴大推動範圍，以每年至少2400公尺改善量為目標。