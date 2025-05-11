北市直潭壩、青潭堰升至警戒水位 晚間調節性放流

台北市受鋒面影響，今天降雨不斷。台北自來水事業處表示，因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，直潭壩和青潭堰分別於晚間7時和7時30分進行調節性放流，請民眾多加留意。

北水處今晚通報指出，直潭壩因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，其水位已上升至標高44.20公尺警戒水位，為維護水壩壩體安全，依「直潭壩水門操作規定」及「直潭壩運用要點」，自晚間7時起進行每秒約150立方公尺調節性放流，以調降水壩水位。

另外，青潭堰也因山區降雨及翡管局預防性調節影響，其水位已上升至標高22.30公尺警戒水位，為維護堰體安全，依「青潭堰水門操作規定」，將於晚間7時30分起進行每秒約150立方公尺調節性放水。

北水處說，希望藉此調降兩者堰體水位，並視上游進流量增減，進而調整放流量。