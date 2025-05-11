北市直潭壩、青潭堰升至警戒水位 晚間調節性放流
台北市受鋒面影響，今天降雨不斷。台北自來水事業處表示，因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，直潭壩和青潭堰分別於晚間7時和7時30分進行調節性放流，請民眾多加留意。
北水處今晚通報指出，直潭壩因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，其水位已上升至標高44.20公尺警戒水位，為維護水壩壩體安全，依「直潭壩水門操作規定」及「直潭壩運用要點」，自晚間7時起進行每秒約150立方公尺調節性放流，以調降水壩水位。
另外，青潭堰也因山區降雨及翡管局預防性調節影響，其水位已上升至標高22.30公尺警戒水位，為維護堰體安全，依「青潭堰水門操作規定」，將於晚間7時30分起進行每秒約150立方公尺調節性放水。
北水處說，希望藉此調降兩者堰體水位，並視上游進流量增減，進而調整放流量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言